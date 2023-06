La Fundación Juan March repara un "escándalo cultural" con la recuperación de una comedia olvidada de Cervantes

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan March preestrena este lunes 26 de junio la obra teatral 'La casa de los celos y selvas de Ardenia', única comedia de Miguel de Cervantes que nunca se ha llevado a escena en el ámbito profesional y que supondrá una "reparación de un escándalo cultural".

"Todas las comedias de Cervantes han tenido una oportunidad en escena menos ésta, a la que la crítica académica ha tratado mal. Desde el punto de vista escénico ha sido una obra incomprendida y sólo a través de la investigación se puede reparar", ha explicado en la presentación el dramaturgo Ernesto Arias, responsable de la adaptación junto con la filóloga Brenda Escobedo.

Arias ha explicado los motivos que cree han llevado a no contar con una puesta en escena, pese a haber pasado cuatro siglos desde su creación. "Por un lado, hay una dificultad de lectura porque se han tratado de acercar bajo la perspectiva del Siglo de Oro: eso un error, esto tiene poco que ver con Lope o Calderón", ha apuntado el dramaturgo.

Por el otro, hay la idea de una propuesta escénica que "parecía inaccesible", si bien ese trabajo previo de siete meses allanó el camino para, respetando el "maquinismo teatral" ideado por Cervantes, proponer un montaje "sencillo" y respetuoso con el texto del autor. "Tampoco queríamos utilizar la obra para dar una opinión de actualidad, sino respetar la voz de Cervantes y que esté en el escenario", ha remarcado.

Arias ha reconocido que se trata de un proyecto en el que se ha tratado de implicar a otras instituciones como la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), si bien "por diferentes motivos no han querido participar".

"No es algo sencillo, entiendo que si lleva 400 años se habrá planteado hacer la obra muchas veces. Pero no quiero desmerecer a los que no han querido participar, sino reconocer a quien se ha lanzado", ha afirmado.

El director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, ha cuestionado que haya pasado tanto tiempo hasta poner en marcha este proyecto. "¿Qué pensarían en Francia, Alemania o Reino Unido si no se hubiera estrenado todavía una obra de Schiller o Shakespeare? Nosotros lo vamos a hacer con una obra de nuestra gloria universal y se merecería que parase el mundo: viene un Mesías de la literatura universal", ha defendido.

Escobedo ha detallado algunas de las características del texto, con un argumento "un poco complejo" que en varias ocasiones se ha interpretado como una adaptación del famoso poema épico 'Orlando furioso'. "Hay planos simultáneos difíciles de descifrar, en una trama con personajes carolingios y pastoriles que se juntan y se confunden", ha señalado.

400 VERSOS ELIMINADOS

La filóloga también ha avanzado que en la adaptación del texto se ha optado por "no adaptar más de lo que fuera necesario", dando como resultado una obra en la que, de 3.000 versos, se han recortado 300 o 400 pero sin eliminar escenas enteras ni personajes. Con música original, diez actores encabezados por Gonzalo Lasso y Lidia Otón interpretarán hasta a 32 personajes.

La productora EscénaTe también participa desde octubre de 2022 en el marco de la nueva iniciativa de la Fundación Juan March Dramaturgo invitado, donde la institución invita a un reconocido director teatral o dramaturgo a que investigue, adapte y escenifique una obra poco conocida o nunca representada del repertorio clásico español.

La obra publicada en el siglo XVII, que se estrenará el 29 de junio en el Festival Clásicos en Alcalá, está programada dentro de Veranos de la Villa en la Fundación Juan March (12-16 julio) y será representada después en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (21 y 22 julio).