Gal Gadot, tras el retraso de Wonder Woman 1984 por el coronavirus: "Hay un futuro más brillante por delante"

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Como ya venían haciendo otras producciones superheróicas como Viuda Negra, Warner ha decidido retrasar el estreno de Wonder Woman 1884 de junio a agosto como respuesta a la pandemia del coronavirus. Una decisión que hace más tediosa la espera para los fans, y a la que la actriz Gal Gadot ha respondido con un mensaje de ánimo para el público.

"En estos tiempos oscuros y aterradores, espero un futuro más brillante por delante", dijo la actriz en un comentario en una publicación de Twitter. "Un futuro donde podamos compartir el poder del cine juntos de nuevo. Emocionados por retrasar nuestra película de WW1984 hasta agosto. Espero que todos estén bien. Envío mi amor a todos ustedes".

In these dark and scary times, I am looking forward to a brighter future ahead. Where we can share the power of cinema together again. Excited to redate our WW84 film to August 14, 2020. I hope everyone is safe. Sending my love to you all. ❤️ pic.twitter.com/nzPUM7uQ1n