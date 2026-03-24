Los gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa abordan en La Rábida (Huelva) las redes de conocimiento

V Encuentro de Gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. - VALLE JIMÉNEZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El Foro Iberoamericano de La Rábida acoge este martes y el miércoles el V Encuentro de gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, red que articulan el diálogo entre administraciones públicas, universidades y actores locales para poner en valor la historia europea en rutas certificadas.

Organizado por el Ministerio de Cultura de España, esta edición del encuentro está centrada en la investigación, el estudio científico, las redes de conocimiento y el intercambio de información, como pilares para promover un enfoque compartido del patrimonio cultural europeo, ha informado la Diputación de Huelva en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación, Rocío Moreno, ha dado la bienvenida a autoridades y participantes a la provincia de Huelva "desde donde hace más de cinco siglos, comenzó un viaje que cambió la forma de entender el mundo". Igualmente, ha afirmado, los itinerarios culturales no son solo rutas, "son una forma de leer el territorio, de conectar saberes y de dar sentido a lo que somos". "Por eso, reunir este encuentro en La Rábida tiene una fuerza especial, donde todo habla de movimiento, de intercambio y de apertura", ha añadido.

Según Moreno, para la provincia es importante formar parte de este diálogo europeo "que mira al patrimonio desde una perspectiva viva, útil y conectada". 'Investigación, redes y conocimiento compartido', tema de estas jornadas, "no son un complemento, sino el núcleo, ya que sin investigación no hay relato sólido; sin conexión entre equipos, el conocimiento se dispersa; y sin capacidad de trasladarlo a la sociedad, todo ese esfuerzo pierde impacto".

También ha destacado que "no basta" con estudiar el patrimonio, "hay que hacerlo comprensible, atractivo y útil. Y en ese camino, vuestro papel es decisivo, porque sois quienes transformáis datos en historias, territorios en experiencias y pasado en oportunidades de futuro". Rocío Moreno se ha referido a un momento "especialmente interesante, en el que la tecnología nos ofrece herramientas extraordinarias para investigar mejor, para difundir más y para llegar más lejos".

"Pero la clave no está solo en las herramientas, sino en cómo se utilizan. Por eso, encuentros como este son necesarios: para parar, pensar juntos y afinar hacia dónde queremos ir", ha añadido.

La Subdirectora General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, María Agúndez, se ha referido al carácter 'bottom-up' del programa de itinerarios culturales, señalando que "aunque el Ministerio de Cultura apoya estas iniciativas, el verdadero trabajo de base y el cariño por el patrimonio cultural provienen de los gestores y de todo el territorio nacional".

Asimismo ha destacado la importancia de conectar el patrimonio con el turismo, "haciéndolo comprensible y proactivo para que sea valorado y salvaguardado no solo por las comunidades locales, sino también por visitantes externos: salvaguardar el patrimonio significa vivirlo y no aislarlo".

Para Agúndez el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa es "una herramienta fundamental para la diplomacia cultural y las relaciones internacionales, facilitando el entendimiento entre comunidades y países, especialmente relevante en el actual contexto geopolítico". Asimismo ha resaltado la necesidad de la investigación, el estudio y las redes de conocimiento para transmitir valores y verdades correctas, alertando sobre "los riesgos de la desinformación".

DIVERSIDAD DE PATRIMONIOS

Entre la diversidad de patrimonios que gestiona el Ministerio, la subdirectora ha señalando que la creación del Patrimonio Cultural Subacuático es "un ámbito es esencial para la historia compartida de muchos pueblos, especialmente en relación con la navegación y el transporte de mercancías como el vino".

También ha anunciado la colaboración con EOI con el objetivo de expandir el programa de itinerarios culturales a América, "considerando a Huelva como un punto de partida significativo para esta nueva línea de trabajo". En la inauguración del encuentro también han participado el director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, Rui Gomes, y la presidenta de Iter Vitis Europa, Emanuela Panke.

INVESTIGACIÓN Y REDES DE CONOCIMIENTO

Tras cuatro ediciones celebradas del encuentro trabajando sobre aspectos como la consolidación y fortalecimiento del Programa de los Itinerarios Culturales, la participación ciudadana, el desarrollo local, la preservación del patrimonio cultural o la comunicación, en esta edición la propuesta temática reside en la investigación y las redes de conocimiento que se articulan en torno al Programa de los Itinerarios Culturales.

A través de la cooperación entre universidades, centros de investigación, administraciones públicas y, en definitiva, el conjunto de socios que forman la red de cada itinerario cultural, el programa impulsa la generación de conocimiento interdisciplinario sobre los valores históricos, artísticos, patrimoniales y sociales de los Itinerarios.

Estas redes facilitan la difusión de buenas prácticas, el desarrollo de metodologías comunes y la creación de espacios de diálogo que fomentan la innovación en la gestión cultural y turística.