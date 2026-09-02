Grupo Niche llega a Madrid para presentar su “Niche Disco Tour”

Cartel del concierto - Cedida

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Niche vuelve a España con un espectáculo renovado que rinde homenaje a la época dorada de la salsa, combinando su esencia inconfundible con una puesta en escena vibrante, elegante y llena de ritmo.

EL CONCIERTO

El próximo 1 de octubre de 2026, el Palacio Vistalegre en Madrid, acogerá una de las citas latinas más destacadas del año en España, reuniendo a miles de seguidores de una agrupación que ha marcado la historia de la música durante más de cuatro décadas.

UN NUEVO CAPÍTULO PARA UNA LEYENDA

Con el “Niche Disco Tour”, Grupo Niche inaugura una nueva etapa visual y creativa inspirada en los años dorados de las pistas de baile. La gira recupera la energía, el color y la celebración colectiva que definieron la cultura, reinterpretándose desde una perspectiva contemporánea y manteniendo intacta la esencia afrocolombiana que ha convertido a Grupo Niche en un referente mundial. Más que una gira, se trata de una experiencia que conecta pasado, presente y futuro, demostrando la capacidad de la agrupación para evolucionar sin perder la identidad que la ha convertido en una de las instituciones más importantes de la salsa.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Fundado en 1979 por el maestro Jairo Varela, Grupo Niche ha llevado la salsa colombiana a los escenarios más prestigiosos del mundo, acumulando reconocimientos internacionales, millones de oyentes en plataformas digitales y un repertorio que forma parte del patrimonio musical latino. Clásicos como Cali Pachanguero, Gotas de Lluvia, Una Aventura y Busca por Dentro continúan emocionando a generaciones de seguidores en América, Europa y el resto del mundo. A estos himnos se suman éxitos más recientes como Algo que se quede, una de las canciones más populares de la salsa contemporánea, y Más Que Palabras (2025), su más reciente producción discográfica, que confirma la vigencia creativa de la agrupación.

Su extraordinaria trayectoria ha sido reconocida con algunos de los galardones más importantes de la industria musical. En 2020, Grupo Niche obtuvo su primer Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y su primer Grammy estadounidense al Mejor Álbum Tropical Latino gracias a 40, el disco conmemorativo de sus cuatro décadas de historia. Posteriormente, en 2023, volvió a conquistar el Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa con Niche Sinfónico, una innovadora producción realizada junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Estos reconocimientos consolidan a Grupo Niche como una de las agrupaciones más influyentes y vigentes de la música latina, así como uno de los mayores embajadores de la salsa colombiana en el mundo.

MADRID, UNA CITA CLAVE EN LA GIRA INTERNACIONAL

La parada en Madrid será una de las fechas más importantes de la gira y una oportunidad única para disfrutar de una producción renovada que une espectáculo visual, excelencia musical y una puesta en escena diseñada para celebrar el baile, la cultura latina y la conexión con el público. El concierto promete convertirse en una auténtica fiesta para los amantes de la salsa y en uno de los eventos musicales latinos más relevantes de 2026 en España.