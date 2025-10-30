Guatemala.- La Fundación Yuste celebra en Guatemala un congreso sobre culturas e identidades en el espacio iberoamericano

GUATEMALA/ MÉRIDA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste organiza en la localidad de La Antigua, Guatemala, el VIII Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, que bajo el título 'Culturas e identidades en el espacio iberoamericano: la contribución de España' pretende continuar profundizando en la interacción que a lo largo de cinco siglos se ha venido produciendo entre Extremadura, Europa y América.

Este congreso es continuación de los que sobre esta temática se han venido celebrando desde 2021 en Guadalupe y en otras localidades americanas como Cartagena de Indias, en Colombia, y en la peruana Lima.

El congreso, organizado en colaboración de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y el Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos (CEIB), ha contado con la participación de representantes de instituciones y del mundo académico guatemalteco, además del alcalde de La Antigua, Juan Manuel Asturias, y la embajadora del Reino de España en Guatemala y Belice, Clara Girbau Ronda, que han sido los encargados de inaugurarlo junto al director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero; la vicerrectora académica de la Universidad Rafael Landívar, Martha Pérez de Chen, y la directora del Centro de Formación de la AECID en La Antigua, Elena Diego Castellanos.

Entre los asuntos abordados en el congreso están la diversidad cultural, identidades y territorio en el espacio euro-latinoamericano; la cooperación cultural en el espacio iberoamericano, el patrimonio y bienes culturales tangibles e intangibles; los nuevos mecanismos de cooperación cultural en el espacio Iberoamericano, la geopolítica y carta cultural iberoamericana, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

A este congreso, celebrado el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua y desarrollado en modalidad presencial y online, se han inscrito 150 personas procedentes de 14 países, como Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Checa, Rumanía, y Uruguay.

Cabe destacar que el comité organizador del congreso ha estado formado por el director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno; la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, Lourdes Balconi Villaseñor; el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y director del Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica (CEIB) en la Universidad Rey Juan Carlos, Cástor Díaz Barrado, y la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, Sagrario Morán Blanco.

El congreso también ha servido de marco para la firma de una carta de entendimiento entre la Fundación Yuste y la Universidad Rafael Landívar, rubricada por el rector Miquel Cortés Bofill y por Juan Carlos Moreno.

El objetivo de esta carta de intenciones es establecer un marco de colaboración para el diseño, desarrollo, implementación y ejecución conjunta de diversas actividades de cooperación académica que sean de interés y beneficio mutuo entre las partes.

Entre estas están el explorar vías de cooperación académica y cultural, mediante la organización conjunta de seminarios, conferencias, cursos, programas de investigación y publicaciones sobre temas de interés común; fomentar el intercambio de investigadores, docentes y estudiantes, así como la movilidad académica en el marco de programas de cooperación interuniversitaria y redes internacionales.

Esta carta quiere sentar las bases para la firma de un futuro acuerdo marco de colaboración que regule los aspectos jurídicos, académicos y financieros de las acciones concretas a desarrollar.