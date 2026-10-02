Archivo - El fotoperiodista Gervasio Sánchez durante la presentación de la exposición 'Activistas por la vida', de Gervasio Sánchez, el Centro Internacional de Fotografía y Cine, a 21 de diciembre de 2023, en Madrid (España). ‘Activistas por la vida’ es u - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo de Orduña (Bizkaia) acogerá, desde el 8 de octubre y hasta el 13 de diciembre, la exposición "Activistas por la vida", la muestra del fotoperiodista Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía, que "documenta la realidad de personas amenazadas por su labor en defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el medio ambiente en Honduras y Guatemala".

Según ha informado el Ayuntamiento del municipio vizcaíno, a través de fotografías, textos y contenidos audiovisuales, el artista "acercará al público" las historias de 40 hombres y mujeres "que continúan defendiendo sus comunidades y territorios pese a las amenazas y la violencia que sufren".

De esta forma, el artista pretende invitar a "reflexionar sobre las consecuencias sociales y ambientales de la explotación de recursos naturales", así como sobre "la importancia de la defensa de los derechos fundamentales". La exposición forma parte de un proyecto expositivo que se desarrolla simultáneamente en Orduña, Amurrio y Getxo.

Según el alcalde de Orduña, Iker Santocildes, mientras Getxo acoge una adaptación itinerante "con enfoque feminista" compuesta por 20 fotografías, Amurrio y Orduña "compartirán la exposición original, dividida en dos partes complementarias que permitirán descubrir el conjunto del trabajo realizado por Gervasio Sánchez".

Durante el periodo expositivo, la Asociación Entramar ha programado actividades divulgativas y visitas guiadas dirigidas a centros educativos, con el objetivo de "acercar esta realidad a las generaciones más jóvenes y fomentar la reflexión sobre la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente".

Las personas interesadas podrán asistir a la inauguración el próximo día 8 de este mes, a las 19.00 horas. El acto contará con una visita guiada a cargo de Gervasio Sánchez, quien compartirá con los asistentes "las claves de un trabajo desarrollado sobre el terreno en Centroamérica".

Posteriormente, se celebrará una mesa redonda con representantes del colectivo guatemalteco Mujeres Tejiendo Red, moderada por Koldo Badillo, director de la Sala de Exposiciones Artísticas del Museo de Orduña. El acto concluirá con la actuación musical de Presaganako Txistulariak.

La exposición "Activistas por la vida" en Euskadi está organizada por Herriarte en colaboración con Gurari Etxea, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Amurrio, Museo de Orduña, Hamaika Kale y Ayuntamiento de Orduña, y, cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno Vasco.