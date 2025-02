Guatemala.- El Reina Sofía inaugura el Instituto Cáder para fomentar arte centroamericano: "Su naturaleza no es hacer extractivismo"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha inaugurado el Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC) para promover la investigación y difusión el arte de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Sin embargo, el director de la pinacoteca, Manuel Segade, ha rechazado que esta iniciativa tenga un carácter colonialista, aunque se organiza desde Madrid, porque en la naturaleza del ICAC "no está" únicamente el deseo de traer material de países centroamericanos a España.

"No consiste en traer a Madrid, si no buscar otras formas muy diferentes a lo que nos tiene acostumbrados incluso nuestra propia institución (...) Me interesa que entendamos que los procesos que se van a iniciar con el ICAC van a implicar modos muy diferentes. Es difícil contarlo directamente ahora, pero digamos que, por ser muy bruto, la naturaleza del ICAC no es hacer extractivismo de todo material de Centroamérica para traerlo a nuestras colecciones de Madrid", ha reiterado Segade durante la presentación, para después explicar que desde hace poco más de un año, la conservadora de colecciones latinoamericanas del museo es latina.

Así, esta nueva institución, alojada en la Dirección de Estudios del Museo e impulsada por las Fundaciones del Reina Sofía en España y Estados Unidos, ofrecerá, entre otras iniciativas, una residencia de investigación a un profesional de origen centroamericano durante nueve meses. En 2025, el investigador residente será el comisario, artista y profesor salvadoreño Patricio Majano.

Además, el presupuesto estimado para este ejercicio --88.000 euros-- se destinará a una beca de estudios, también dirigida a estudiantes centroamericanos, para cursar el máster de Historia del Arte Contemporánea y Cultura Visual impartido por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.

Los alumnos que quieran participar en esta beca, que cubre la matrícula y su estancia en Madrid, así como una bolsa de viajes, tendrán que haber sido previamente admitidos en el máster, según ha detallado la directora de Estudios del Reina Sofía, Julia Morandeira.

"Siempre pensamos que la primera exposición de arte de América Latina es a partir de mediados de los 90, cuando este museo se empieza a interesar por la zona. Pero fue en el año 1989 la primera, antes de que esto fuese museo, cuando todavía era un centro nacional de exposiciones de arte contemporáneo. En el origen de este museo siempre ha estado, aparte del arte del Estado español, el arte latinoamericano. Siempre ha estado en nuestro ADN", ha asegurado el director de la pinacoteca.

Aunque la pinacoteca presenta ahora el ICAC, el organismo ya está "existiendo y andando" desde hace varias semanas --incluso meses-- gracias a la donación del gestor cultural, coleccionista de arte y patrono de la Fundación Museo Reina Sofía, Mario Cáder-Frech, cuya implicación hace que el Instituto lleve su nombre. La suma donada asciende a 1 millón de dólares en 10 años.

"Estamos tramando las diferentes formas de aterrizaje y de formación dentro del museo. Estamos trabajando en la composición del Comité Asesor y estamos esperando la llegada de Patricio Majano, que deberá ser inminente", ha añadido Morandeira.

El presupuesto, que manejará el Consejo ICAC --conformado por un grupo de mecenas internacionales-- también pretende cubrir los gastos de la actividades relacionadas con el nuevo organismo, la adquisición de obras y fondos biográficos para las Colecciones del Museo y Biblioteca, además de para las becas de investigación y estudio mencionadas.

Precisamente, y continuando con el interés que la pinacoteca ha mostrado en los últimos años por el arte latinoamericano, la Fundación del museo, a través del ICAC, pretende seguir adquiriendo obras de artistas de la región, pero también generar investigaciones en torno a estas.

De hecho, en los últimos años y gracias a donaciones de miembros como el propio Cáder-Frech, la Fundación crea la Colección de Arte Contemporáneo que cuenta ya con 2.628 obras --un 9.13% del total de fondos del Museo-- de las cuáles 144 son de artistas centroamericanos.