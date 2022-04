El guión de la película del Superman negro está casi terminado

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

La nueva película de HBO, un reboot que girará en torno a una versión negra de Superman y de la que apenas se conocen detalles, ya tiene casi terminado su guión y será enviado pronto a Warner Bros.

Según informa el periodista Jeff Sneider, el guionista Ta-Nehisi Coates va a enviar pronto el borrador de su guion a Warner Bros, lo que disipa algunas dudas que pudiesen existir sobre el estado en el que se encontraba el proyecto. "Hablando de Superman, The Ankler ha escuchado que Ta-Nehisi Coates va a enviar un borrador de su guion... pronto", ha asegurado el periodista estadounidense en Twitter.

