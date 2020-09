HBO fusiona teatro, cine y televisión en 'Escenario 0', un "salto mortal" que nació de "la incertidumbre del confinamien

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

HBO rompe las barreras del teatro, el cine y la televisión en 'Escenario 0', un proyecto creado por Irene Escolar y Bárbara Lennie y que nació "tras la incertidumbre que surgió en la cultura" debido "al confinamiento". Un "salto mortal" que busca también "reimaginar" el concepto de ficción. "Hemos buscado evolucionar lo que ya habíamos realizado y explorar universos diferentes", declara Escolar. La serie antológica se estrena este domingo 13 de septiembre.

'Escenario 0' es una antología de seis piezas teatrales que combinan la esencia de las obras con el lenguaje cinematográfico y enmarcado en una plataforma de televisión. Cada episodio cuenta con la dirección de un cineasta que colabora con el director de la obra original. "La idea fue evolucionando y pensamos que era mejor no rodar las obras en sí, sino evolucionarlas, llevarlas a un lenguaje diferente", agrega Escolar, en una entrevista para Europa Press, que resalta la "importancia" de la "colaboración" entre los directores de cine y los de teatro.

La elección de las obras estuvo "guiada" por los gustos y la visión creativa de las creadoras, que también son productoras ejecutivas del proyecto. "Queríamos que ofreciesen mundos diferentes, que también tuviesen lenguajes distintos. Un factor esencial era que fuera posible armarlas de forma rápida, que fueran viables, puesto que había poco tiempo para presentarlas, también que fueran obras estimulantes tanto para el público como para los productores", afirma Lennie.

RUPTURA DE BARRERAS CREATIVAS

Este concepto evoca el emblemático programa dramático 'Estudio 1', que emitió TVE entre 1965 y 1984 y que se retomó de forma esporádica a inicios de los años 2000. "Fue muy importante para el público en España. Acercó el teatro al público de masas, permitieron descubrir autores, directores y actores que, de otra forma, no hubieran podido ser conocidos", señala Escolar, que destaca que 'Escenario 0' tiene parte de "origen" en el programa de TVE. "Ojalá podamos dejar una huella similar", agrega.

Sin embargo, 'Escenario 0' buscar romper con las barreras que tienen lenguajes tan distintos como son el teatro, el cine y la televisión. "Durante muchos años, el teatro y los medios audiovisuales han estado dándose la espalda. Esto no ha sucedido en otros países cercanos a nosotros, en el que ha habido trasvase, conexión de uno a otro de manera fluida y fructífera. Espero que esto pueda continuar", declara Miguel del Arco, codirector del episodio 'Juicio a una zorra', protagonizado por Carmen Machi.

En ese proceso de aunar lenguajes, cada director se ha encontrado con diferentes niveles de dificultad, siento en todos los casos un "auténtico reto". "En mi caso, he dirigido una adaptación de Álex Rigola de un clásico de Chéjov. Me hizo ver las grandes diferencias de lenguaje entre el teatro y el cine, que parecen hermanos, pero más bien son primos", explica Carla Simón, que ha dirigido 'Vania'. "Nuestro texto no era nada cinematográfico. El uso de la palabra es muy literario, para mí fue todo un descubrimiento", añade.

"HA SIDO UN TRABAJO ESTIMULANTE"

"Más que difícil, ha sido estimulante. Mirándolo con distancia, ha sido un trabajo titánico, pero al final, ves que los episodios, pese a los ajustados tiempos, pudieron sacarse adelante gracias al deseo y la pasión. Eso hace que lo complicado se transforme en un desafío", asegura Pablo Messiez, que ha dirigido 'Todo el tiempo del mundo' junto con Carlos Marques-Marcet.

Al ser una serie antológica, ni Escolar ni Lennie descartan una posible segunda tanda con más piezas teatrales. "Ojalá que sí, estamos pendiente de la recepción del público", declara Escolar. "De momento, no hay nada sobre la mesa, ni nada hablado o cerrado. Habrá que ver cómo responden los espectadores. Pero, claro, ¿por qué no? Sería una gran oportunidad para este espacio, en el que todos estos lenguajes puedan encontrarse", detalla Lennie.

'Escenario 0' es una producción de Calle Cruzada para HBO Europe. Rodada en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, los seis episodios comprenden las obras 'Los mariachis', dirigida por Lino Escalera y Pablo Remón; 'Hermanas', dirigida por Pascal Rambert y Diego Postigo; 'Mammón', dirigida por Nao Albet y Marcel Borrás; 'Todo el tiempo del mundo', dirigida por Pablo Messiez y Carlos Marques-Marcet; 'Vania', dirigida por Álex Rigola y Carla Simón, y 'Juicio a una zorra', dirigida por Miguel del Arco y Clara Roquet.