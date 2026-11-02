El historiador Jaime Caro presenta en Mérida el libro 'Infiltrados en Amazon y Starbucks' sobre el nuevo sindicalismo

Cartel de presentación en Mérida del libro 'Infiltrados en Amazon y Starbucks' de Jaime Caro el día 6 de noviembre de 2026. - LA ENREDADERA

MÉRIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Historia Contemporánea Jaime Caro presentará este viernes, 6 de noviembre, su libro 'Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra' donde aborda las características del nuevo sindicalismo en Estados Unidos.

La obra parte de la experiencia de un grupo de baristas de una cafetería en Buffalo que, en secreto, planean fundar el primer sindicato en la historia de Starbucks en EEUU.

A continuación, el libro se traslada a un almacén de Amazon en Staten Island, donde dos jóvenes intentan lo mismo, pero montando un puesto con comida y café en una parada de autobús cercana al almacén donde pueden tejer una red confianza y solidaridad con los trabajadores.

Basándose en estas dos experiencias y en otras más del mundo de los videojuegos o del motor, Caro traza un mapa del nuevo sindicalismo, detallando sus manuales y técnicas y dando las claves del contexto que lo ha hecho posible: el aprendizaje de intentos fallidos, las conexiones con el movimiento 'queer' y el Black Lives Matter, la alianza con el sindicalismo tradicional y, de fondo, una pandemia que alteró la consideración social de ciertos empleos.

La presentación será el viernes, 6 de noviembre, a las 20,30 horas en el espacio La Enredadera.