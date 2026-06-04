Honduras marca el rumbo del turismo iberoamericano y entrega el testigo a Canarias

III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula - CEDIDA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El III Foro Iberoamericano de Turismo se despidió este miércoles en San Pedro Sula con un éxito rotundo de participación y se consolidó como uno de los principales espacios de reflexión, diálogo y acción público-privada de la industria turística de la región. En el transcurso de la segunda y última jornada los líderes del sector público y privado de la región suscribieron un compromiso para fortalecer la competitividad, la cooperación regional y la capacidad de los destinos para afrontar los desafíos del turismo. En esta línea de colaboración, el presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, defendió el papel de la empresa privada como aliada esencial para el desarrollo del país.

Durante tres jornadas de trabajo, los dinamizadores del turismo: representantes de gobiernos, instituciones organizaciones empresariales, organismos multilaterales, universidades y empresas analizaron cuestiones vinculadas a la gobernanza, la competitividad, la innovación tecnológica, el desarrollo del talento, la sostenibilidad y la integración regional, identificadas como elementos prioritarios para la industria turística en Iberoamérica.

Honduras reivindica su potencial y su compromiso con el turismo

La jornada de clausura sirvió también para proyectar la visión de Honduras sobre el papel que el turismo debe desempeñar en el desarrollo económico y social del país.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, destacó la importancia para la ciudad y para Honduras de haber acogido un encuentro de esta dimensión internacional, subrayando que el país cuenta con un enorme potencial turístico y con una ciudadanía comprometida con su desarrollo. San Pedro Sula, afirmó, quiere seguir posicionándose como una ciudad de oportunidades y como una puerta de entrada para mostrar al mundo todo lo que Honduras puede ofrecer.

Esa idea se vio reforzada por el secretario de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, quien defendió que el turismo actual busca precisamente aquello que diferencia a los destinos y les otorga identidad propia. “Frente a propuestas homogéneas, Honduras ofrece etnias vivas, patrimonio natural, riqueza gastronómica y una hospitalidad que forma parte de su esencia”, subrayó. Ehrler aprovechó además la ocasión para anunciar que el país albergará el próximo año un importante encuentro global de turismo para las Américas impulsado por Naciones Unidas, una cita que permitirá seguir posicionando a Honduras en la agenda internacional del sector.

La necesidad de construir un turismo capaz de responder a los grandes desafíos económicos y sociales de la región también estuvo presente en las intervenciones de las entidades impulsoras del Foro. Desde la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), su presidente, Matías Fernández, puso el foco en la importancia de incorporar la visión de los jóvenes a los procesos de transformación que atraviesa el sector. Tras una primera jornada centrada en cuestiones como la gobernanza, el empleo, la tecnología o el futuro del trabajo, defendió que las nuevas generaciones no deben ser consideradas únicamente como el futuro, sino como actores protagonistas del presente de Iberoamérica.

Por su parte, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, destacó el elevado nivel de participación alcanzado y el intenso trabajo desarrollado durante el Foro para construir un documento de consenso que deje una legado tangible y real para la región. Asimismo, agradeció el compromiso de las instituciones hondureñas y el esfuerzo realizado para convertir San Pedro Sula en punto de encuentro para el diálogo iberoamericano.

A su vez, el embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, recordó la dimensión y relevancia estratégica de la comunidad iberoamericana, integrada por 22 países, cerca de 680 millones de ciudadanos y algunos de los principales recursos naturales y de biodiversidad del planeta. En ese contexto, destacó que encuentros como este contribuyen a fortalecer la cooperación y a construir respuestas consensuadas ante desafíos globales que afectan al conjunto de la región.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, incidió en la necesidad de avanzar desde el diagnóstico hacia la acción. A su juicio, cuestiones como la gobernanza, la competitividad, el desarrollo del talento, la conectividad o el acceso a financiación deben traducirse en medidas concretas capaces de generar oportunidades para las empresas, fortalecer a las comunidades y aumentar la resiliencia de los destinos. Gallardo defendió además “la colaboración público-privada como una herramienta imprescindible para impulsar el desarrollo económico y la prosperidad de toda al región”.

Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano

La segunda jornada del Foro acogió además la presentación de los Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano, una iniciativa impulsada para reconocer la labor de personas, instituciones y organizaciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo, la innovación y la cooperación turística en la región.

Estos galardones, incorporados como una de las principales novedades de esta tercera edición, ponen en valor el papel de quienes impulsan proyectos, generan alianzas y promueven iniciativas capaces de fortalecer la competitividad del sector y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios iberoamericanos.

Gobernanza, competitividad e innovación para un nuevo modelo turístico

A lo largo de la jornada, los distintos paneles del Foro profundizaron en algunos de los principales desafíos que afronta actualmente el sector turístico.

El bloque dedicado a la gobernanza y la acción público-privada reunió a representantes de COPARMEX, SEGIB, SEGITTUR, DeployTour y la Universidad del Caribe para analizar modelos de colaboración institucional que permitan mejorar la gestión de los destinos y favorecer una toma de decisiones basada en datos y planificación estratégica.

Posteriormente, representantes de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la OCDE, CEOE, ATA, CENPROMYPE, Bridge for Billions, AMEIB y MAWDY abordaron la necesidad de impulsar la productividad y la competitividad mediante la innovación tecnológica, el emprendimiento y la sostenibilidad social.

Canarias toma el relevo

Esta segunda jornada se clausuró con el anuncio oficial de que Canarias será la sede de la próxima edición del Foro Iberoamericano de Turismo.

Durante la presentación institucional, Pedro González, en representación del Cabildo de Tenerife, agradeció la confianza depositada en el archipiélago y destacó el reto que supone dar continuidad al trabajo desarrollado en Honduras. Invitó a los participantes a reencontrarse en Canarias en 2027 para seguir avanzando en el intercambio de conocimiento y en la construcción de soluciones conjuntas para el sector.

Por su parte, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, reafirmó el compromiso de las islas con el fortalecimiento del turismo iberoamericano y puso a disposición del Foro la experiencia acumulada por un territorio que recibe anualmente cerca de 18 millones de visitantes. Más allá de sus recursos naturales, destacó que el principal activo de Canarias reside en el conocimiento desarrollado por sus pequeñas y medianas empresas y en la capacidad de gestionar un destino turístico de referencia internacional.