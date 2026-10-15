Hontanar inicia su andadura en Granada con un taller de investigación literaria

Marichu García Trejo directora de Hontanar - Cedida

GRANADA, 15 Oct. (EUROPA PRESS)

Granada cuenta desde hoy con una nueva iniciativa cultural: el centro de pensamiento Hontanar, un espacio de diálogo interdisciplinar con la literatura como punto de partida, con el objetivo de convertirse en un “manantial” de pensamiento y humanismo a través de encuentros que conecten a las personas con los grandes protagonistas del conocimiento.

Hontanar presenta así una programación de foros, talleres y coloquios con escritores y pensadores de prestigio, con un enfoque intergeneracional y desde múltiples ópticas. Así, el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, los escritores Lorenzo Silva y Aldo Linares impartirán en el Carmen de la Victoria un taller de herramientas de investigación literaria que empezará el viernes a las 18:00 con la visita al Tesoro de la Virgen, seguirá el sábado tras la formación teórico y práctica con un recorrido vespertino y exclusivo por la Abadía del Sacromonte, y culminará la mañana del domingo con la presentación de los archivos inéditos de Aldo Linares.

Para su fundadora y directora, Marichu García Trejo, Hontanar evoca la tierra de la que nace el agua y que es fuente de pensamiento, conocimiento y trasformación: “queremos contribuir al reconocimiento internacional que ya tiene Granada como lugar de creación intelectual, con nuestras actividades culturales y la presencia de filósofos, científicos, artistas, pensadores, teólogos y escritores que nos ayuden a reflexionar sobre los grandes interrogantes contemporáneos” comenta su responsable.

Este nuevo centro de pensamiento propone el manantial como origen, búsqueda y centro de lo esencial. Según García Trejo, que cita a Dámaso Alonso en su verso “La hontana de aguas frescas, centro de todo”, el hontanar es metáfora de que “existe un origen al que regresar, que nos ayuda a pensar nuestro tiempo tan cambiante e incierto, con mayor sentido, sensibilidad y libertad interior”.

Así, Hontanar desarrollará dos líneas de actividades: foros y congresos, abiertos a la ciudad y con apoyo institucional, y talleres de creación e investigación literaria para grupos reducidos, estos últimos previa matrícula que permitirá no solo el aprendizaje de destrezas y herramientas de la escritura, sino una convivencia exclusiva con los ponentes durante todo un fin de semana.

Para más información: Correo electrónico y web

hontanar.centrodepensamiento@gmail.com

hontanarcentrodepensamiento.squarespace.com