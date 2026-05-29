Huelva acogerá la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos

I Reunion Programa de Rutas e Itinerarios Culturales OE - CEDIDA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Huelva y el entorno de La Rábida, en Andalucía, se convertirán en el epicentro de la cooperación cultural iberoamericana con la celebración de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El encuentro tendrá lugar del 4 al 5 de junio de 2026 bajo el lema “Avanzando en la creación de un modelo de Rutas e Itinerarios culturales para Iberoamérica”.

La reunión congregará a delegados y altas autoridades de los ministerios de Cultura de los países iberoamericanos participantes, así como a representantes de instituciones, redes culturales, académicas y de cooperación vinculadas al patrimonio y a las rutas culturales. El objetivo principal será sentar las bases para la configuración de un marco estratégico y operativo común que impulse la valorización del patrimonio cultural y promueva el desarrollo sostenible en la región.

El acto contará con la participación de destacadas autoridades como David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; y Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, entre otros representantes institucionales.

La agenda de trabajo abordará aspectos clave para la puesta en marcha del programa, como su conceptualización, la definición de criterios, parámetros e indicadores para la certificación de rutas culturales, así como la validación de su estructura de gobernanza, basada en un modelo consensuado entre los países participantes.

Las sesiones principales tendrán lugar en espacios emblemáticos de la provincia: la jornada del jueves se celebrará en el Foro Iberoamericano de La Rábida, enclave de gran simbolismo para la historia iberoamericana, mientras que la sesión del viernes se desarrollará en la sede de la Diputación de Huelva, donde se presentarán rutas e itinerarios culturales existentes en países latinoamericanos ya consolidadas, como el Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan), el Camino Real de Tierra Adentro (México), la Ruta de las Misiones (Paraguay, Argentina y Brasil), la Ruta Universo Wayuu (Colombia) o la Ruta del Encuentro de Dos Mundos (República Dominicana).

Con la puesta en marcha de este programa en Huelva, ciudad con fuertes vínculos históricos y vocación iberoamericana, la OEI busca consolidar su apuesta por hacer de la cultura un motor de desarrollo sostenible, cohesión social e integración regional, a través de iniciativas que fortalecen la identidad compartida y el intercambio entre los países iberoamericanos.