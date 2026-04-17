La IA, el poder y el alma humana en una novela que anticipa el futuro

Alpha - CEDIDA

BOGOTÁ 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor español Marcial Muñoz Lorente, residente en Colombia, lanza la nueva novela de la saga PSI: ‘ALPHA – PSI 2’, la segunda entrega de una saga que ha captado la atención de los lectores por su mirada crítica y humana sobre la inteligencia artificial, el poder y la evolución de la conciencia. La obra consolida el universo de PSI como una de las ficciones más ambiciosas de la literatura hispanoamericana actual.

Ambientada entre los años 2030 y 2089, ‘ALPHA – PSI 2’ sitúa al lector en un mundo fracturado por la dependencia tecnológica. Dos gigantes corporativos —EYE y NewAb— dominan la industria global de la felicidad y la mente humana. En medio de apagones digitales, sabotajes cibernéticos y crisis energéticas, la novela narra con una prosa fácil y accesible, las condiciones que se están dando para un nuevo mundo, en el que el poder ya no se mide solo en armas ni dinero, sino en la capacidad de controlar los algoritmos que moldean la realidad.

La historia retoma los hechos finales de la primera novela, y narra la gran confrontación entre las dos mujeres más poderosas del mundo. con Eva Nemokova, líder de EYE, enfrentada a una crisis sin precedentes tras un ataque que paraliza la única red social que existe en el mundo. Desde Budapest, la ejecutiva ordena reconstruir su imperio y neutralizar a su rival: Amelia Fauder, la joven heredera de NewAb, un genio precoz de solo 18 años que ha desafiado a la élite tecnológica mundial. Entre ambas se libra una guerra silenciosa por el control de la información y la mente de miles de millones de personas conectadas.

A través de distintos hilos temporales, ‘ALPHA – PSI 2’ revela el origen de la dinastía Fauder en un mundo convulsionado por el avance de la IA, el desempleo masivo y el colapso del sistema político internacional. El lector viaja desde el Madrid de 2030 —donde la automatización destruye el mercado laboral— hasta la Ginebra de 2088, escenario de un nuevo orden global en el que la moral y la humanidad parecen negociables.

En este universo distópico, los personajes se debaten entre el amor, la ambición y la lealtad. Cada uno de los protagonistas representan una parte del dilema central que plantea el libro: ¿qué queda del ser humano cuando la IA entiende mejor nuestras emociones que nosotros mismos?

Con una estructura coral y un estilo visual, casi cinematográfico, el autor combina acción, reflexión filosófica y tensión emocional. La novela no solo plantea una batalla entre corporaciones, sino un espejo del presente: la lucha por la verdad en tiempos de manipulación digital. “Quiero poner sobre la mesa de debate un futuro que ya empezó, y que no sabemos si seremos capaces de dominar”, comenta el autor. “La IA no destruye al ser humano, lo confronta. La gran pregunta es si seguiremos siendo dueños de nuestras decisiones o si delegaremos nuestra libertad a un algoritmo”, concluye Marcial Muñoz.

ALPHA – PSI 2 es, en definitiva, una advertencia sobre el poder sin ética y una invitación a repensar el destino de la humanidad en la era de la automatización total. Con ritmo trepidante y una prosa pulida, reafirma su talento para unir la ficción, la filosofía y la crítica social en una historia que interpela tanto al lector común como al experto en tecnología.

La novela marca una nueva etapa creativa del autor, que combina una amplia carrera como periodista con su sensibilidad literaria para narrar los desafíos del siglo XXI.