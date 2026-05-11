Iberoamérica celebra en Montevideo los 20 años de la carta cultural iberoamericana

Carta Cultural Iberoamericana 20 aniversario - CEDIDA

MONTEVIDEO 11 May. (EUROPA PRESS) -

Montevideo será sede los próximos 21 y 22 de mayo de un seminario internacional que reunirá a referentes de la academia, la sociedad civil, autoridades culturales y representantes de organismos iberoamericanos para conmemorar los 20 años de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI).

La apertura del encuentro tendrá lugar el miércoles, 21 de mayo, a las 9:00 horas en el Auditorio de Presidencia de la República (Edificio Anexo Torre Ejecutiva), con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de SEGIB, Enrique Vargas; el director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou; y representantes del gobierno de España.

El seminario “Carta Cultural Iberoamericana 20 aniversario” es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) junto al Ministerio de Cultura de España, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y contará con transmisión vía streaming para toda la región.

La celebración tiene además un valor simbólico especial para Uruguay: fue en Montevideo, en noviembre de 2006, durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde los 22 países del espacio iberoamericano aprobaron la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana.

La carta es el principal acuerdo político y de cooperación cultural de Iberoamérica donde se reconoce a la cultura como un componente estratégico para el desarrollo sostenible, la democracia y la cohesión social.

Un encuentro regional para pensar el futuro de la cultura

El seminario reunirá a más de 30 especialistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Uruguay, en un programa que combina conferencias magistrales y paneles de discusión acerca de los temas más relevantes de la agenda cultural actual.

Entre las y los participantes estarán Jazmín Beirak (España), directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España; Lía Calabre (Brasil), referente regional en políticas culturales; Sylvie Durán (Costa Rica), ex ministra de Cultura y Juventud; Paulina Soto (Chile), investigadora en políticas culturales; Naine Terena (Brasil) activista, educadora, artista e investigadora indígena del pueblo Terena; Paola de la Vega (Ecuador), especialista en gestión cultural crítica y derechos culturales; Abel Aronategui (Panamá), especialista en patrimonio afrodescendiente; Owan Lay (Perú), referente en patrimonio cultural e interculturalidad; y Yeison García (Colombia), director de Conciencia Afro.

También participarán especialistas de Brasil como Humberto Cunha, Vinícius Gurtler, Marcos Alves de Souza,Sinara Rúbia y Mariana Soares, junto a las investigadoras argentinas Karina Mauro y Guadalupe Álvarez.

Cultura, democracia y desafíos contemporáneos

La programación abordará temas vinculados a derechos culturales, libertad artística, inteligencia artificial, soberanía tecnológica, derechos digitales, diversidad cultural, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural, interculturalidad, trabajo cultural y democracia cultural.

El encuentro se enmarca además en el proceso participativo de actualización de la Carta Cultural Iberoamericana impulsado por los 22 países de la región durante la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, realizada en Barcelona en 2025.

El seminario finalizará con un documento de síntesis que aportará insumos para el proceso regional de actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, cuya revisión está siendo liderada por la SEGIB, la OEI y el Ministerio de Cultura de España, y será elevada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que será realizada en noviembre de 2026, en Madrid.