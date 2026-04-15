Iberoamérica se cita en Bogotá para consolidar la ruta compartida de las Artes para la Paz

Lanzamiento congreso educación artistica - CEDIDA

BOGOTÁ 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bogotá se prepara para recibir a los principales líderes, expertos y creadores de la región en el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, que se realizará del 13 al 15 de mayo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el apoyo de UNESCO, SEGIB y CAF, este encuentro reunirá a Ministros y Ministras de Cultura de la región con el objetivo de convertir los acuerdos internacionales en acciones concretas que impulsen la consolidación de la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal, capaz de formar ciudadanía crítica, creativa y comprometida con la paz.

De la inspiración a la implementación

El Congreso se inscribe en un momento clave para la región, donde la educación artística ha dejado de ser marginal para consolidarse como un eje del desarrollo humano, la ciudadanía y la paz. Desde la Hoja de Ruta de Lisboa hasta el Marco de Abu Dabi (2024) y MONDIACULT 2025, existe un consenso creciente: la cultura es un derecho y un bien público global.

A este impulso se suma el reciente informe conjunto de la OEI y CAF sobre el poder transformador de la educación artística y cultural, que evidencia su impacto en el bienestar, la cohesión social y el desarrollo sostenible en el ámbito iberoamericano, y refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de implementación más robustos en la región.

“Las artes son una herramienta concreta para formar ciudadanos, fortalecer la democracia cultural y construir paz. Este Congreso representa el paso de los consensos a la acción en Iberoamérica”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Por su parte, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, subrayó que “la educación artística es clave para el desarrollo integral de niños y jóvenes, ya que fomenta competencias esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la sensibilidad social”. “A través de las artes formamos ciudadanos más conscientes, respetuosos de la diversidad y comprometidos con sociedades más justas e inclusivas”, afirmó.

Colombia, punto de encuentro

Colombia llega a este encuentro con avances concretos. A través del programa Artes para la Paz, el país ha logrado llevar la educación artística a 726 municipios en 32 departamentos, alcanzando el 66 % del territorio nacional y beneficiando a más de 538.000 personas.

A esto se suma la Ley Artes al Aula (2025), que integra la educación artística en el sistema educativo, y una agenda orientada a la dignificación del trabajo cultural.

Una hoja de ruta compartida

Uno de los principales resultados del Congreso será la puesta en marcha de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), concebida como una plataforma permanente de cooperación para fortalecer políticas públicas y compartir conocimiento.

Bogotá no solo será sede de un encuentro, sino el lugar donde se trazará una ruta compartida para el futuro de la educación artística en Iberoamérica.