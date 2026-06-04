Iberoamérica contará con rutas e itinerarios culturales certificados, coordinado por OEI

I Reunión Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos - CEDIDA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 4 de junio, el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Huelva, ha acogido el arranque de la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Durante la reunión, que se ha celebrado con apoyo de la Diputación de Huelva, se ha formalizado la puesta en marcha de este programa —el primero de su tipo que se crea en la región—, y que, entre otros objetivos, buscará definir los criterios, parámetros e indicadores para la certificación de rutas e itinerarios culturales en la esfera iberoamericana, teniendo en cuenta las características y potencialidades que existen en la región en ese sentido. En ese sentido, las delegaciones participantes han firmado una declaración conjunta mediante la cual establecerán compromisos regionales en esta materia.

Han participado en el lanzamiento del programa Daniel Toscano, presidente de la Diputación de Huelva; Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI; Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, y Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España.

"Con la puesta en marcha del programa damos un paso importante para la cooperación cultural en la región, al establecer por primera vez un marco común iberoamericano para el reconocimiento, desarrollo y certificación de rutas e itinerarios culturales. Se trata de una iniciativa que contribuirá a fortalecer nuestro extraordinario patrimonio cultural compartido, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible de los territorios, la participación de las comunidades y una mayor integración cultural iberoamericana a partir de nuestra historia, de nuestra diversidad y de nuestros valores comunes", ha señalado Raphael Callou.

“Estamos asistiendo al nacimiento de una iniciativa llamada a fortalecer los vínculos culturales entre los países iberoamericanos. Y nos sentimos especialmente orgullosos de que La Rábida, un lugar profundamente unido a esa historia común, haya sido elegida para acoger este primer encuentro”, ha señalado por su parte Daniel Toscano.

La jornada continuará este viernes con sesiones de trabajo en la sede de la Diputación de Huelva donde se presentarán rutas e itinerarios culturales existentes en países latinoamericanos ya consolidadas, como el Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan), el Camino Real de Tierra Adentro (México), la Ruta de las Misiones (Paraguay, Argentina y Brasil), la Ruta Universo Wayuu (Colombia) o la Ruta del Encuentro de Dos Mundos (República Dominicana).

Más articulación y sostenibilidad para la región

El programa buscará dar respuesta a la creciente demanda de iniciativas de rutas e itinerarios culturales que existe en la región, al tiempo que servirá de faro para paliar debilidades estructurales existentes aún en este tipo de emprendimientos culturales, como lo son la limitada capacitación, la ausencia de estructuras o planes de gestión adecuados, la baja articulación en red, la dispersión de información o la alta dependencia de fondos externos.

Asimismo, fruto de este encuentro, se elaborará un plan de trabajo de cooperación en coordinación con la AECID para la implementación de acciones, tomando en cuenta el potencial de la región para revalorizar su patrimonio cultural, natural, tangible e intangible, así como su capacidad para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible de los territorios, con especial énfasis en el impulso de las dimensiones cultural, educativa y económica de sus participantes.

En este contexto, la presencia del Ministerio de Cultura de España es especialmente relevante, pues cuenta con una presencia importante en el Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa con 32 itinerarios certificados en la actualidad de un total de 52. Desde el Ministerio se viene colaborando desde hace años con la OEI para impulsar el programa que hoy ve la luz, partiendo de esta experiencia y del liderazgo ejercido en el ámbito europeo.

La puesta en marcha del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos fue uno de los encargos resultantes de la última Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura que se celebró en Barcelona el pasado mes de noviembre, y en la que, entre otros mandatos, se acordó la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, el mayor acuerdo institucional alcanzado en la región en materia de políticas y derechos culturales.