“Iberoamérica, un libro abierto” regresa a la Feria del Libro de Madrid

Ciclo Iberoamérica un libro abierto 2026 - CEDIDA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe impulsan por segundo año consecutivo el ciclo “Iberoamérica, un libro abierto” en la Feria del Libro de Madrid, una alianza estratégica que busca situar al libro, la lectura y la escritura en el centro de la agenda cultural iberoamericana y, en específico, de esta importante cita anual que acoge la capital española.

Esta segunda edición del ciclo —que se desarrollará del 29 de mayo al 14 de junio en el Pabellón Iberoamericano—, parte de una pregunta central: ¿qué significa hoy leer en Iberoamérica?, entendiendo la lectura como una forma de habitar el espacio público, producir conocimiento, activar memorias y ensayar nuevas maneras de relacionarnos con la cultura.

Así, la iniciativa forma parte de una apuesta sostenida de ambas instituciones por fortalecer el ecosistema del libro en la región, encontrando en este multitudinario y prestigioso encuentro madrileño una de sus más importantes manifestaciones.

Entre los principales hitos de la programación destaca la presentación del Estudio regional de políticas públicas y planes nacionales de lectura, escritura, oralidad y libro en Iberoamérica, el próximo sábado 30 de mayo a las 18:30h, coincidiendo con el arranque del ciclo, o “Lectura en Movimiento”, una de las iniciativas de la OEI más exitosas de promoción del hábito de la lectura en lugares poco convencionales, y que regresa con varios recorridos performativos por el recinto ferial los días 30 de mayo y 6 y 13 de junio. A partir de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, la propuesta invita este año a repensar la historia del arte desde una mirada crítica, colectiva y accesible, combinando literatura, cuerpo y espacio público.

Asimismo, sobresale el conversatorio “Humor, caricatura y mujeres borradas del canon artístico”, que el domingo 31 de mayo a las 18:00h reunirá a investigadoras, divulgadoras y creadoras para reflexionar sobre los procesos de exclusión en la historia cultural y la necesidad de construir narrativas más inclusivas desde distintas disciplinas.

Otro de los eventos clave será el encuentro “Derechos culturales: cómo fortalecer el sector editorial a partir de los derechos de las personas creadoras”, que se celebrará el lunes 8 de junio a las 20h, centrado en analizar cómo la mejora de las condiciones laborales en el ámbito cultural puede contribuir al desarrollo sostenible del sector editorial en Iberoamérica.

La programación incluye además talleres, mesas redondas y actividades dirigidas a públicos infantiles y juveniles, así como espacios de reflexión sobre políticas públicas de lectura, identidades culturales, diásporas y el papel del humor en la literatura.

Con la puesta en marcha de esta programación, la OEI y CAF buscan contribuir a consolidar la Feria del Libro de Madrid como un escenario privilegiado para visibilizar la riqueza cultural y literaria de la región iberoamericana, en una ciudad en la que uno de cada cuatro habitantes es o tiene ascendencia iberoamericana, y que cuenta con una creciente y dinámica población con orígenes al otro lado del Atlántico.