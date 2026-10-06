La II edición de los premios ‘Madrid, capital de Iberoamérica’

Premiados de la II edición de los premios "Madrid, capital Iberoamérica" - Cedida

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

El jurado de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, promovidos conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), ha fallado los ganadores de su segunda edición. Estos premios reconocen a personalidades e iniciativas que han contribuido al posicionamiento de Madrid como epicentro iberoamericano en los ámbitos económico, social y cultural, a través de tres categorías: Iniciativa Empresarial, Iniciativa Cultural, y Conexión y Comunicación.

El jurado, que adoptó sus acuerdos por unanimidad, está presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien delegó su voto en la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, y por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. Asimismo, está integrado por Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB); Engracia Hidalgo Tena, concejala delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid; Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI; Juan Antonio Coloma, embajador de Chile en España; León de la Torre, director de Casa de América; Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y socio de CEAPI; y Antonio Fernández Galiano, presidente del Consejo Asesor de ATREVIA y socio de CEAPI.

En la categoría de Iniciativa Empresarial, el galardón ha sido concedido a Carlos Vargas Loret de Mola, empresario peruano y CEO de Andino Investment Holding, por su trayectoria al frente de un grupo empresarial con presencia en Perú, México y España y especializado en infraestructuras, logística, servicios financieros y desarrollo inmobiliario. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su presencia en Europa con el desarrollo de su primera terminal de carga aérea en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la incorporación de Andino Inversiones Global a BME Growth -un mercado alternativo de financiación- posicionando a Madrid como un punto estratégico para el acceso de empresas iberoamericanas al capital europeo.

En la categoría de Iniciativa Cultural, ha sido distinguido Alejandro Roemmers, empresario, escritor y mecenas argentino, por su destacada trayectoria y su compromiso con la promoción de la cultura, la literatura y el desarrollo humano. Poeta y autor reconocido internacionalmente, ha impulsado numerosas iniciativas de difusión literaria y acceso a la cultura como presidente de la Fundación Argentina para la Poesía. Su estrecha vinculación con Madrid, ciudad en la que vivió durante su adolescencia y que inspiró parte de su obra, se ha reforzado con diversas iniciativas culturales y con la elección de la capital española para presentar internacionalmente algunas de sus obras.

En la categoría de Conexión y Comunicación, el premio ha recaído en Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, por su destacada trayectoria al frente de uno de los medios de comunicación más reconocidos de Venezuela y por su compromiso con el periodismo independiente. Bajo su liderazgo, el diario fue pionero en América Latina en su transformación digital y diversificó su actividad editorial. Desde Madrid, donde reside y continúa desarrollando su labor profesional, ha consolidado El Nacional como un referente informativo para Venezuela y la comunidad iberoamericana, contribuyendo a reforzar el papel de la capital española como espacio de encuentro y conexión para los profesionales y medios de comunicación de la región.

El alcalde entregará los galardones el próximo 15 de octubre

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar durante el 15 de octubre, en el marco de la semana de la Hispanidad, en los Jardines de Cecilio Rodríguez en una ceremonia presidida por José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.

La primera edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, celebrada en 2025, reconoció a Luis Amodio, presidente de OHLA, Paula Quinteros, editora y CEO de The Objective, y Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte.