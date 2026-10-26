Las III Jornadas de Guadalupe en América reivindican el mestizaje cultural y los vínculos entre Extremadura y México

Celebración en Guadalupe (Cáceres) de las III Jornadas Guadalupe en América bajo el título 'Colima en su V Centenario' - JUNTA DE EXTREMADURA

GUADALUPE (CÁCERES), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas Guadalupe en América han arrancado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe bajo el título 'Colima en su V Centenario', con el objetivo de profundizar en los procesos históricos que configuraron la sociedad novohispana durante el siglo XVI y analizar los vínculos históricos, culturales y sociales que unen a Extremadura con esta ciudad mexicana.

El encuentro, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Extremeña de la Cultura, reúne a especialistas y representantes institucionales en torno a la conmemoración de los quinientos años de historia de Colima, actual capital del estado mexicano del mismo nombre.

Durante la bienvenida, el guardián y custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, fray Vidal Rodríguez López, ha reivindicado el papel histórico del monasterio como espacio de intercambio cultural y conocimiento, al que ha definido como un "alambique de saberes destilados por la historia, que sigue produciendo cultura y constituye un espacio de espiritualidad cristiana, encuentro cordial, diálogo y conocimiento".

Fray Vidal Rodríguez López ha destacado también la profunda vocación americana de Guadalupe y la importancia de mantener vivos los lazos que históricamente han unido este enclave extremeño con México. En este sentido, ha subrayado el valor de las jornadas como oportunidad para seguir profundizando en una relación construida a lo largo de cinco siglos, indica la Junta en una nota de prensa.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha reivindicado la importancia de estudiar las relaciones históricas entre Europa y América desde una perspectiva de "convivencia, respeto y enriquecimiento mutuo".

Durante su intervención, Tena ha defendido la necesidad de recuperar las enseñanzas que ofrece la historia sobre la convivencia entre culturas, especialmente en un contexto internacional marcado por la complejidad y las dificultades para el entendimiento.

En este sentido, ha subrayado que "la convivencia pacífica, la comunicación y la relación entre culturas nos han permitido avanzar y crecer como humanidad. En un mundo tan complejo como el actual, no debemos olvidar que el respeto a quienes son diferentes es fundamental para seguir progresando", ha dicho.

En su condición de jurista, ha puesto también en valor la figura del extremeño Francisco Lebrón de Quiñones y su contribución al estudio de las pautas de convivencia que comenzaron a configurarse hace cinco siglos entre los europeos que llegaron a América y las poblaciones que ya habitaban aquellos territorios.

Para cerrar la mesa inaugural, el codirector de las jornadas, Sixto Sánchez Lauro, ha puesto de relieve que la celebración de este encuentro coincide con el Año Santo Guadalupense, circunstancia que aporta una "dimensión religiosa inseparable del vínculo que compartimos con América".

Asimismo, ha explicado que las jornadas persiguen "conocer mejor nuestro pasado compartido, fortalecer los vínculos del presente y abrir nuevos caminos de colaboración y amistad entre Colima, Guadalupe y Extremadura".

El director de Promoción y Turismo del Honorable Ayuntamiento de Colima, Roberto Moreno Béjar, ha recordado los orígenes de la ciudad mexicana, fundada por Gonzalo de Sandoval por orden de Hernán Cortés, y ha destacado el proceso de intercambio cultural que comenzó a desarrollarse a partir de aquel momento. "Desde entonces comenzó a configurarse un mestizaje que se refleja en la lengua, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía y la religión", ha señalado.

Moreno Béjar ha incidido en la trascendencia de la presencia extremeña en la historia de Colima, especialmente a través de figuras como Francisco Lebrón de Quiñones, cuya intervención entre 1550 y 1553 estuvo vinculada a la trayectoria de un monasterio franciscano que continúa formando parte del patrimonio de la ciudad.

En este contexto, ha defendido que "no podemos entender ningún aspecto de la vida de Colima sin tener en cuenta la confluencia de culturas que comenzó hace quinientos años y que sigue definiendo nuestra identidad actual". El representante mexicano ha subrayado que las formas de pensar, creer y sentir de los habitantes de Colima están "profundamente vinculadas" a aquel proceso histórico y a la huella de quienes llegaron desde Extremadura.

La inauguración ha contado también con la presencia del alcalde de la Puebla y Villa de Guadalupe, José Miguel Martín Ramiro.

A lo largo de dos días, las III Jornadas Guadalupe en América abordan la historia de Colima y los procesos que dieron forma a la sociedad novohispana, contribuyendo a reforzar el conocimiento del patrimonio histórico y cultural compartido entre Extremadura y México, así como a favorecer nuevas oportunidades de diálogo y colaboración entre ambos territorios.