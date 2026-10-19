Indra Group entrega a una institución educativa una nueva sala de cómputo

Sala de cómputo de Indra Group en San Antonio de Arma. - Cedida

BOGOTÁ, 16 Oct. (EUROPA PRESS)

Indra Group entregó una nueva sala de cómputo para la comunidad educativa de San Antonio de Arma, en Caldas, institución afectada por el terremoto. Esta acción contribuye a la recuperación de las capacidades educativas y facilita el acceso a herramientas tecnológicas para cerca de 250 estudiantes.

La nueva sala de cómputo cuenta con 12 computadores, una pantalla de alta tecnología, equipos de robótica, conexión a internet satelital y mobiliario. Es un espacio destinado a fortalecer los procesos de formación y ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento para la comunidad educativa.

Adicionalmente, un equipo de voluntarios de la compañía realizó una jornada de mantenimiento y adecuación de los espacios destinados a la recreación y el deporte de los jóvenes de la institución académica.

“En Indra creemos que la tecnología tiene sentido cuando transforma realidades concretas. Esta sala representa mucho más que equipos: es una herramienta para recuperar oportunidades y fortalecer la educación de esta comunidad”, afirmó José Fernando Quintero Vargas, director de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

La entrega de la sala busca que los cerca de 250 estudiantes de la institución cuenten con herramientas que les permitan acceder a contenidos digitales, desarrollar competencias tecnológicas y aprovechar las posibilidades que ofrece la conectividad.

La incorporación de internet satelital permite ampliar el acceso a recursos educativos digitales y favorece la conexión de la institución con plataformas y fuentes de conocimiento.

Para Indra Group, iniciativas como esta hacen parte de una visión en la que la transformación digital debe ir acompañada de inclusión y desarrollo territorial. El acceso a dispositivos, conectividad y espacios adecuados para el aprendizaje constituye una condición cada vez más importante para que niños y jóvenes puedan desarrollar las capacidades que demanda el futuro.

“Cuando una comunidad enfrenta una emergencia, recuperar el acceso a la educación y a la tecnología también es una forma de reconstruir. Queremos que estos equipos se conviertan en conocimiento, capacidades y oportunidades para los estudiantes”, agregó Quintero.

Expedición Indra: tecnología que llega a los territorios

La entrega de esta sala de cómputo en San Antonio de Arma se suma al recorrido de Expedición Indra, un programa de responsabilidad social que busca cerrar la brecha digital y tecnológica en comunidades rurales, escuelas vulnerables y poblaciones con acceso limitado a la tecnología en América Latina, y que ya ha llegado a cerca de 20 comunidades de varias regiones, llevando tecnología, conocimiento y oportunidades reales para contribuir al cierre de brechas sociales.

Con esta iniciativa, Indra Group reafirma su compromiso con una tecnología al servicio de lo esencial: las personas, la educación y el desarrollo de las comunidades, contribuyendo a que la transformación digital también sea una herramienta de recuperación, inclusión y generación de oportunidades en los territorios.

Comunicación y Relaciones con los Medios

Esta iniciativa se suma a otras acciones desplegadas por Indra Group para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto, entre ellas la instalación de más de 70 puntos de conectividad satelital y zonas Wi-Fi gratuitas en Valle del Cauca, Caldas y Chocó, así como el uso de drones para evaluar daños en infraestructura y aportar información clave para la atención de la emergencia.

Las capacidades tecnológicas, puestas a disposición de las autoridades sin costo, buscan restablecer las comunicaciones, facilitar la toma de decisiones y contribuir a la recuperación de las comunidades. La compañía también evalúa el uso de herramientas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para identificar afectaciones en el territorio, como parte de su compromiso con la tecnología al servicio de las personas y el desarrollo de las regiones.