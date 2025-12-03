Instituto Cervantes defiende el aprendizaje de lenguas frente a la IA: "Tiene mucho potencial, pero somos cautos"

Archivo - Fachada del Edificio de las Cariátides, donde se encuentra el Instituto Cervantes - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha defendido la necesidad de seguir aprendiendo idomas pese a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y, aunque ha reconocido su potencial, también ha expresado cautela ante sus aplicaciones.

"Tiene mucho potencial pero somos cautos", ha argumentado Inés Soria Pastor, jefa del Departamento de Certificación y Acreditación del Cervantes en la jornada 'La evaluación como herramienta para aprender lenguas' organizada por la institución en colaboración con el Bristish Council. Ambas instituciones han defendido avanzar hacia modelos educativos "más cocherentes, inclusivos y orientados al aprendizaje eficaz.

En su intervención, Carmen Tovar Sánchez, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha preguntado si en la era de la inteligencia artificial merece la pena aprender lenguas y ha destacado la necesidad de seguir haciéndole porque "también significa aprender sobre culturas y valores". "La IA traduce, pero no sabe por qué lo dices o cómo lo dices".

Para la directora del INEE "la interacción humana que se produce al hablar otros idiomas permite fomentar la empatía o la intuición, características fundamentales para fomentar el liderazgo o la diplomacia". Por lo tanto, ha argumentado, sigue siendo muy importante aprende lenguas "y habrá que evaluarlas".

Respecto al potencial uso de la inteligencia artificial en la calificación de pruebas de expresión, la clasificación de textos y la creación de ítems, así como en la generación de materiales para el aula, Inés Soria Pastor, ha explicado qué proyectos se está trabajando en el Instituto Cervantes.

Por un lado, la institución está programando una herramienta de clasificación de textos que indica para qué nivel de examen sería adecuado un texto específico. "Nos ha dejado apabullados la información que nos da. Nosotros podemos tener una intuición, pero la IA da una cantidad de métricas que tiene mucho potencial", ha admitido.

Por otro lado, Soria ha señalado el potencial de la IA "como un asistente de evaluación de la calificación de los exámenes DELE en las pruebas escritas y orales". "Nos preocupa la seguridad, de momento vamos a estudiar cómo se comporta, vamos a empezar a usarlo en el proceso de revisión de calificaciones y tal vez a medio o largo plazo quizá lo añadamos como una calificación más", ha argumentado.

Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, y Sylvia Edvinsson, directora del British Council en España, han defendido, por su parte, la importancia de avanzar hacia "modelos educativos más "coherentes, inclusivos y orientados al aprendizaje eficaz".

Para Carmen Noguero la evaluación es un pilar que sostiene la excelencia académica. "Evaluar no es solo calificar sino dar sentido al proceso educativo y asegurar la coherencia entre lo que enseñamos y lo que nuestros estudiantes llegan a ser capaces de hacer", ha argumetnado. En su opinión, "la evaluación unifica la diversidad de los perfiles que actualmente conviven en nuestras aulas y *asegura que nadie quede al margen del proceso".

Para las instituciones lingüísticas, la evaluación se convierte en una herramienta de compromiso con la sociedad, los certificados no son simples documentos "son garantía de confianza, obligan a mantener estándares claros, procedimientos coherentes y criterios que reflejen la complejidad real de uso de la lengua en contextos diversos", ha añadido la secretaria general del Cervantes.

Por su parte Sylvia Edvinsson ha destacado también la importancia de la evaluación "que ayuda a aprender día a día como la que mide los resultados al final, parte fundamental del aprendizaje". "Por eso debemos abordarla desde múltiples niveles y perspectivas, de modo que los ciudadanos podamos encontrar nuestro lugar en un mundo multilingüe", ha concluído.