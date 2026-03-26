La investigadora Elisa Díaz gana el X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas de la Fundación Yuste

La investigadora Elisa Díaz Álvarez, - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral 'El Ministerio de Ultramar (1836-1899)', de la doctora Elisa Díaz Álvarez, ha obtenido el X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Esta investigación analiza las cuatro décadas en las que estuvo en funcionamiento el Ministerio de Ultramar, un departamento independiente que dirigió los servicios político-administrativos que se prestaban allende los mares cuando empezaron a producirse las primeras independencias americanas.

Cabe destacar que en esta edición se han presentado 71 tesis doctorales procedentes de España, Brasil, Venezuela, Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, Guatemala, Portugal y Francia, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, la tesis ganadora adentra en el contexto y en la labor realizada por el Ministerio de Ultramar cuando la monarquía española tuvo que reorganizar, a raíz de las primeras independencias americanas, un espacio soberano complicado en términos de estructura, debido no solo a la heterogeneidad de los territorios, sino también a su dispersión geográfica, un mosaico de islas repartidas por el Caribe y el Mar de China.

Tras varios intentos fallidos, en 1863 se decidió explorar una opción desconocida, creando un departamento independiente que no reunía la totalidad de las competencias en materia colonial, pues Estado, Guerra y Marina continuaron en manos de sus respectivos titulares.

El Ministerio de Ultramar nació como un centro único, ubicado en Madrid, para dirigir los servicios político-administrativos que se prestaban allende los mares. Ello significó el indiscutible triunfo de las tendencias centralizadoras sobre quienes todavía abogaban por un régimen autónomo o descentralizado. La cartera de Ultramar se dedicó a actuar como una especie de puente entre dos mundos mientras lidiaba con un sinfín de problemas, desde la falta de fondos o las presiones de la oligarquía esclavista antillana hasta la amenaza perpetua del poderoso vecino estadounidense.

SOBRESALIENTE CUM LAUDE

Elisa Díaz Álvarez es graduada en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura. Su tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Ha cursado un máster en Investigaciones Históricas por la Universidad de Extremadura, en el que obtuvo el premio al mejor expediente académico.

Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales, y es autora de numerosos artículos en publicaciones científicas. Elisa Díaz es en la actualidad profesora de Derecho de la UNED.

La entrega del premio ha tenido lugar en el transcurso del IX Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, El Caribe y Europa. El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra celebrado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

FINALISTAS Y JURADO

En esta edición del Premio han resultado finalistas los trabajos 'Por Vos han dejado lo poco que tenían: beatas y la construcción del catolicismo moderno en los mundos ibéricos de América y Asia (siglos XVI-XVIII)', de Elena Manchado Rodríguez; 'El ritual postridentino y su música durante la labor misional Jesuita en América', de Miriam García Apolonio; "Domingo Dulce y Garay (1808-1869). Guerra y política a ambos lados del Atlántico", de Javier Zúñiga Crespo, y 'Chile en el corazón: las relaciones de solidaridad política del Partido Comunista de España (PCE) y del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) con la democracia chilena (1970-1982)', de Pedro Salvador Marchant Veloz.

El jurado del X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas ha estado formado por el profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura, Sigfrido Vázquez Cienfuegos; la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura Rosa Mª Perales Piqueres; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno González; la directora general del Centro Universitario Santa Ana y académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Carmen Fernández-Daza; y el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, que presidió el jurado.