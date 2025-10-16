Investigan la desaparición de un Picasso trasladado desde Madrid para una exposición en Granada

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por la desaparición de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que las 57 obras estuvieron almacenadas en las dependencias pertinentes en el marco del protocolo que se sigue para un traslado de estas características en Madrid, incluidos esta obra de Picasso, 'Naturaleza muerta con guitarra', según ha adelantado este jueves el diario Ideal.

El 25 de septiembre estaban almacenadas en las citadas dependencias y la salida para la exposición se producía ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes, en la provincia de Granada, y comprobándose, el pasado día 6, tras su llegada a la capital granadina, que la citada obra no estaba, según han indicado estas mismas fuentes, que han incidido que se desconoce dónde pudo producirse el extravío de esta obra asegurada en unos 600.000 euros.

El Centro Cultural CajaGranada abría el pasado jueves la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', una muestra que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte a través de más de medio centenar de piezas, según la información que facilitaba la entidad en nota de prensa entonces.

En concreto la exposición reúne 58 obras que reflejan dos de las etapas más icónicas de este género; el siglo XVII y el siglo XX, trazando un recorrido que va desde las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris o María Blanchard, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero. Todas las obras proceden de colecciones privadas y muchas de ellas son inéditas para el público.

En un comunicado, CajaGranada Fundación ha expuesto a los medios, como denunciante de la desaparición de esta obra 'Naturaleza muerta con guitarra', de 1919, en gouache y mina de plomo sobre papel, con dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros, procedente de una colección particular, que ha puesto todos sus medios a disposición de la investigación, "confiando plenamente en el buen curso de los procesos para la resolución del caso".

El pasado viernes 3 de octubre la empresa de transporte se personó, como estaba previsto, en las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada, para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', procedentes todas ellas de Madrid, han detallado desde CajaGranada Fundación, último peldaño de esta cadena para el transporte de las obras.

La llegada se produjo a las 10,00 horas cuando el furgón accedió a las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para "depositar las piezas en la sala". En un solo movimiento y de forma continuada todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1 y seguidamente trasladadas a planta primera. Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada.

"Al finalizar el traslado del montacargas a la sala, con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado. Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", han añadido desde la fundación.

Acto seguido, se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes empleados en cada una de ellas y se acordó firmar las cartas de porte (pendientes del desembalaje el lunes 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza). El responsable de exposiciones fue comprobando obras y colección de procedencia en las cartas de porte, "sin poder contrastar físicamente con los paquetes". Una vez terminada la operación los empleados de la empresa de transporte se marcharon de las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada a las 11,30 horas.

SIN INCIDENCIAS ANTES DE DESEMBALAR

El lunes 6 de octubre, a partir de las 8,30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 videovigiladas en todo momento, y habiéndose comprobado, han detallado desde la fundación, en las grabaciones que no existió ninguna incidencia durante el fin de semana, en el mismo espacio.

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal propio de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo ya desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de CajaGranada Fundación detectaron la falta de una obra. La pieza era este pequeño gouache enmarcado de Pablo Picasso.