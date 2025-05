Isabel Allende, doctora honoris causa por la UIMP: "He sido siempre extranjera, viajera involuntaria, refugiada"

El rector de la UIMP: "Corren tiempos difíciles para las universidades"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Isabel Allende, tras haber sido investida doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo este jueves 22 de mayo en el Instituto Cervantes de Madrid, ha asegurado que siempre ha sido una extranjera, viajera involuntaria y una refugiada, por lo que la literatura ha sido para ella un ejercicio de "memoria".

"He sido siempre extranjera, viajera involuntaria, refugiada, inmigrante. Estoy de visita en la tierra. Para aquellos que carecemos de raíces, la memoria es indispensable para mantener continuidad. Nadie es testigo de nuestra existencia fragmentada. Necesitamos recordarla. La memoria y la literatura son inseparables", ha añadido en su discurso de ingreso.

Así, Allende --que ha bromeado diciendo que no se "merece" el reconocimiento-- ha explicado que tanto la memoria como la literatura la han "definido", para después precisar que escribe porque quiere "preservar cada historia humana".

La autora, que ha escrito treinta libros y tiene pensado escribir "algunos más" si le alcanza la vida, ha explicado que sigue siendo la misma "activista de siempre", aunque ahora con más humildad porque es consciente de sus "limitaciones", reconociendo que su "contribución" es una gota de agua en un desierto de necesidades.

"¿Cómo puedo estar contenta en un mundo que parece estar rompiéndose a pedazos? Porque sé que todo cambia, todo pasa. El péndulo va y viene, pero la humanidad progresa y evoluciona. Tropezamos, caemos, nos levantamos y seguimos andando", ha añadido.

Ha concluido asegurando que escribirá hasta su "último soplo de vida" si le alcanza el cerebro, como un acto de "esperanza, solidaridad y redención". "Espero seguir escribiendo hasta mi último soplo de vida si me alcanza el cerebro. Si no escribo, se me seca el alma", ha terminado.

"CORREN TIEMPOS DIFÍCILES PARA LAS UNIVERSIDADES"

Allende, que ha sido investida doctora honoris causa por primera vez por parte de una Universidad española, ha recibido la laudatio pronunciada por Carmen Alemany, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Además, ha concluido el acto el Rector de Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas, quien ha hecho una defensa de la enseñanza superior pública, asegurando que las universidades son puestas "en entredicho".

"Corren tiempos difíciles para las universidades. Paradógicamente, nunca antes la educación superior y el conocimiento habían sido tan imprescindibles para el desarrollo, el progreso y la vida cotidiana de la sociedad. Pero al mismo tiempo, o quizás precisamente por ello, las universidades, las instituciones que deben proveerla y en particular las universidades públicas, son puestas en entredicho", ha pronunciado Andradas.

Así, ha afeado a quienes promulgan la "inutilidad" y "superfluidad" de la labor de estas universidades. "Se retiran fondos, se suprimen programas, se expulsan profesores y alumnos. En otros, de manera sutil e imperceptible, dificultando su funcionamiento, no atendiendo a sus requerimientos, cuestionando sus viabilidades", ha añadido.

Allende visita España con motivo de la publicación este martes 20 de mayo de su nueva novela, 'Mi nombre es Emilia del Valle'. Se trata de una historia de amor y de guerra protagonizada por Emilia del Valle, un personaje del universo más fértil de Isabel Allende, la saga Del Valle, que empezó con su obra maestra 'La casa de los espíritus' y continuó con 'Hija de la fortuna' y 'Retrato en sepia'.

Desde que comenzó su carrera como escritora en 1982 con la novela 'La casa de los espíritus', la escritora se ha convertido en una las figuras más importantes de la literatura universal. Entre sus libros más aclamados por el público y la crítica se incluyen títulos como 'Eva Luna', 'Paula', 'La isla bajo el mar', 'Violeta' o 'El viento conoce mi nombre', que han sido traducidos a más de cuarenta y dos idiomas, han superado los ochenta millones de ejemplares vendidos y han recibido más de sesenta premios internacionales.