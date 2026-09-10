El IV Foro Nacional de la Cultura reunirá en Madrid a varios referentes

La cita se celebrará el próximo 2 de octubre en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

El encuentro abordará la dimensión geopolítica, económica y cultural del español en el marco del 250º aniversario de la Independencia de EE. UU.

La Fundación Cultus celebrará el próximo 2 de octubre la cuarta edición del Foro Nacional de la Cultura bajo el lema La Hispanidad en la Geopolítica: el español como vínculo de comunidad y cohesión cultural. En el marco de la Semana de la Hispanidad, el encuentro reunirá a representantes del ámbito institucional, empresarial, académico, periodístico y creativo para analizar el español como lengua de cohesión, influencia y proyección internacional.

La edición de este año coincide con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una efeméride que está recuperando la contribución española al nacimiento de la nación estadounidense. El Foro tomará este aniversario como punto de partida para reflexionar sobre la relación entre España, América Latina y Estados Unidos, así como sobre el potencial de una comunidad de más de 600 millones de hispanohablantes en un escenario geopolítico en transformación. Cabe recordar que Estados Unidos será el país invitado en la Hispanidad 2026.

En palabras de Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, el español es el gran hilo que vertebra la Hispanidad y que permite que una comunidad tan diversa siga reconociéndose generación tras generación.

Tres conversaciones para mirar al futuro

La jornada se articulará en torno a la geopolítica del español, su valor como motor de crecimiento y competitividad y la proyección internacional de la creación cultural.

Entre los participantes destacados figuran Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador y profesor de Harvard; Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador del Real Instituto Elcano; Manuel Campo Vidal, periodista y presidente de Next Educación; Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association; Eduardo Sánchez Pérez, presidente de ¡HOLA!; Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la FMM; Jesús García Calero, director de ABC Cultural; y el cantaor Arcángel, galardonado con el Premio Grammy Latino.