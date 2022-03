Jared Leto revela los vampiros en lo que inspiró para Morbius

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

'Morbius' se prepara para desembarcar, por fin, en salas. El 1 de abril llega a los cines la cinta dirigida por Daniel Espinosa ('Life'). En plena promoción, Jared Leto ha confesado que para retratar al doctor Michael Morbius tuvo referencias clásicas y míticas como 'Nosferatu' de F.W. Murnau o el Drácula que interpretó Bela Lugosi en la emblemática cinta de 1931.

Aunque se trata de una producción de Sony no relacionada, a priori, con el UCM, es interesante cómo los vampiros irrumpen en una producción de un personaje de Marvel. Los bebedores de sangre humana han sido retratados en el cine desde su concepción y su imagen ha ido evolucionando de maneras muy diversas.

Aprovechando esos diferentes referentes, Leto ha revelado que no solo se inspiró en 'Nosferatu' (que este año cumple un siglo) o el 'Drácula' de 1931, sino también en otras figuras vampíricas como la de David Bowie en 'El ansia' o la saga de novelas de Anne Rice, cuyo referente cinematográfico más evidente es la icónica 'Entrevista con el vampiro'.

"SIEMPRE ME HAN ENCANTADO LOS VAMPIROS"

"Sabes, siempre me han encantado los vampiros. Me fascinan las novelas de Anne Rice. Una de las primeras películas que vi fue 'Drácula', aquel realizado en blanco y negro. Desde entonces, siempre me han llamado la atención. Adoro 'El ansia' con David Bowie, fue una gran película que no mucha gente ha visto", declaró Leto en una entrevista con ScreenRant.

"Para mí, hay algo icónico en esta oportunidad. Es uno de los papeles que quieres interpretar, así que es genial darle un giro diferente. Aunque [Morbius] no es exactamente un vampiro, pero tiene algunas de sus cualidades", continuó.

Con sus declaraciones, Leto recuerda que Morbius no es exactamente un vampiro como los de la saga 'Crepúsculo' o el 'Drácula' de Coppola, sino que es una especie de híbrido. Su personaje es un ser humano que se ha sido infectado con una enfermedad que lo cambia, lo que hace que viva entre dos mundos, algo que se ve reflejado en el tráiler.

Protagonizada la cinta también por Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson, queda la duda de cómo estará conectado 'Morbius' tanto a 'Venom' como al universo del Spider-Man de Tom Holland.