Javier Bardem aclara sus declaraciones sobre Argentina e Israel en el Mundial: "Milei no representa a la gran mayoría"

Javier Bardem attends during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - JOSE BRETON / APF7 / EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Javier Bardem ha respondido a la polémica generada en redes después de asegurar que el respaldo del presidente de Argentina, Javier Milei, a las acciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Palestina había propiciado que muchas personas apoyaran a la selección española frente a la argentina en el Mundial de Fútbol 2026.

"Decía que me parecía injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", remarca Bardem en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a sus declaraciones en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, del medio Zeteo, horas después de la final del Mundial.

"También decía que me parece injusto que, debido a las actitudes de Milei y al apoyo incondicional, y a veces muy orgulloso, del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, hacía que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del futbol argentino, lo cual también es muy injusto. Eso es lo que dije", incide el intérprete.

Bardem continúa afirmando que algo que "nunca" ha dicho ni diría es que Argentina sea "un país xenófobo o racista". "Eso nunca ha salido de mi boca ni nunca saldrá, porque yo por Argentina no tengo más que mucho respeto, mucho cariño, mucha gratitud y mucha admiración", incide, señalando que Argentina es "una inspiración" para muchos españoles "por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar", algo que en España no ha ocurrido.

"En ese sentido, así como en muchos otros, es inspiración y es referencia", remarca, añadiendo que, "a nivel personal, necesitaría mucho tiempo" para enumerar la cantidad de personas argentinas "tan importantes" que forman parte de su vida.

LAS DISCULPAS DE ROSALÍA A SUS SEGUIDORES ARGENTINOS

El actor no ha sido el único artista español en generar polémica en redes a tras la victoria de España sobre Argentina. La cantante Rosalía ha pedido disculpas después de compartir un vídeo en el que se celebraba la victoria de la selección española. La publicación provocó numerosas críticas por parte de algunos de sus seguidores argentinos, que interpretaron el gesto como una burla hacia la selección albiceleste.

La controversia surgió después de que la artista reposteara un vídeo publicado por Mia Khalifa en el que esta aparecía celebrando el triunfo de España con una bandera nacional y la canción La Perla de fondo, acompañada del mensaje "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", una frase que muchos usuarios entendieron como una referencia despectiva hacia Argentina.