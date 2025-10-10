Jeff Bridges resucita al Nota de El gran Lebowski para cargar contra el ICE: "¿Podemos calmarnos, joder?"

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Esta semana, el programa de Jimmy Kimmel, que regresaba recientemente a las noches de la ABC tras una semana de "suspensión indefinida" por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, contó con la aparición del ganador de un Oscar Jeff Bridges. Aunque el actor se encontraba promocionando TRON: Ares, no dudó en recurrir a una de sus más míticas cintas, El gran Lebowski, para criticar la situación actual de Estados Unidos.

"Estamos viviendo una época muy convulsa, creo que esa es una buena forma de describirla. La gente está enloqueciendo cada vez más y me pregunto si quizá podrías llamar al Nota [The Dude] para que comparta algunas palabras de sabiduría esta noche", propuso Kimmel en un momento dado del programa.

El actor accedió entonces a resucitar brevemente a su icónico personaje y el presentador le ofreció un cárdigan y unas gafas de sol como los que lucía en la cinta de los hermanos Coen para la caracterización, además de poner sobre la mesa un "Ruso blanco", el cóctel favorito de Lebowski.

"Hola mundo, aquí el Nota", comenzó diciendo el intérprete, ya en la piel del personaje. "Bueno, eh, sí, tío. ¿Podemos calmarnos todos, joder? Vamos, hombre. Me refiero a todas las guerras, las peleas, las cancelaciones. Vamos, relajémonos, tío. Vamos, bajemos el tono. ¿En qué estamos? ¿En un nueve? Deberíamos estar en cero. O en cero y medio como máximo", prosiguió.

"¿ICE? Saquemos al ICE de nuestras calles y metámoslo en nuestras bebidas, tío", comentó Bridges, haciendo un juego de palabras con las siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en inglés, y la palabra "ice", en español, "hielo".

Las palabras del actor fueron recibidas con vítores por parte de la audiencia. "Esta agresión no se va a tolerar. ¿Verdad? Así que vivamos. Vivamos juntos. Sí, podemos hacerlo. Bueno, eso es solo mi opinión, pero es una buena opinión, ¿no crees, Jimmy?", añadió, todavía metido en su personaje. "Es una opinión muy buena", convino Kimmel.