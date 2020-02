Jennifer Lawrence protagonizará Don't Look Up de Adam McKay para Netflix

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Tras unos meses alejada del cine, Jennifer Lawrence protagonizará Don't Look Up, nueva comedia que Adam McKay dirigirá para Netflix y que se estrenará este año.

Así lo anunció el servicio de streaming a través de su cuenta de Twitter. “¿Una nueva comedia de Adam McKay protagonizada por Jennifer Lawrence? Está pasando. En Don't Look Up un asteroide se está acercando a la Tierra y son dos astrónomos de bajo nivel los que deben realizar una gira masiva de medios para advertir al resto de la humanidad”.

A new Adam McKay comedy starring Jennifer Lawrence? It's happening.



In DON'T LOOK UP, an asteroid is approaching Earth and it's up to two low-level astronomers to go on a massive media tour to warn the rest of mankind.