Joe Satriani publicará nuevo disco en abril: 'Shapeshifting'

Publicado 07/02/2020 13:18:45 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo álbum de estudio de Joe Satriani, 'Shapeshifting', se lanzará el 10 de abril a través de Sony Music/Legacy Recordings. El primer single, 'Nineteen Eighty', está disponible ya en todas las plataformas de streaming.

También se pueden adquirir los packs especiales que acompañan el lanzamiento. Además del CD y el vinilo negro estándar, la tienda D2C ofrecerá un vinilo exclusivo firmado y en color azul translúcido.

Entre los productos adicionales que se ofrecen se incluyen copas de vino sin pie, tazas de café, koozies (funda térmica de bebidas), calcetines de deporte, púas de guitarra y una camiseta, todo ello con los diseños originales de Joe.

También disponible un CD autografiado (mediante pedido anticipado) en la tienda minorista en línea de Newbury Comics. Todo aquel que realice su reserva a través de la tienda de venta directa (D2C) podrá acceder de manera anticipada a la venta de entradas para la próxima gira por Estados Unidos, que se anunciará en breve.

Las canciones del disco son 'Shapeshifting', 'Big Distortion', 'All For Love', 'Ali Farka, Dick Dale, an Alien and Me', 'Teardrops', 'Perfect Dust', 'Nineteen Eighty', 'All My Friends Are Here', 'Spirits, Ghosts and Outlaws, 'Falling Stars', 'Waiting', 'Here The Blue River' y 'Yesterday's Yesterday'.

'Shapeshifting' fue coproducido por Satriani y Jim Scott (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty & The Heartbreakers) junto a su colaborador habitual John Cuniberti, a cargo de la masterización.

Satriani reclutó a una amplia gama de colaboradores, tanto antiguos como nuevos, para dar vida a las canciones. El legendario batería Kenny Aronoff (John Fogerty), el bajista Chris Chaney (Jane's Addiction) y el teclista Eric Caudieux han sido los músicos principales en el nuevo álbum, con aportaciones adicionales de Lisa Coleman (The Revolution) y Christopher Guest.

A través del sonido retro del primer single, 'Nineteen Eighty', Satriani vuelve en espíritu al momento en el que tocaba con su primera banda, The Squares. El futuro héroe de la guitarra que el mundo conoció menos de una década después, tendría que esperar.

Él recuerda que en esa primera etapa, "acortaron los solos de guitarra y el histrionismo para tratar de crear un rollo de nueva ola más cool". Décadas después de que se marcaran esos objetivos, era libre de avanzar e intentar recuperar lo que tenía en su cabeza en 1980.

Fiel a los sonidos de la época, incluso utilizó un phaser MXR EVH clásico. "Siempre he sido un gran admirador de Eddie Van Halen", dice Satriani, quien añade: "En mi mente, él era quien representaba esa época. A finales de los 70 y principios de los 80, digamos que él salvó la guitarra rock. Eso es lo que yo habría hecho entonces".

Satriani se embarcará en 'The Shapeshifting Tour' a partir del 15 de abril de 2020, con una etapa europea de 42 fechas que termina a mediados de junio. La gira traerá a Satriani a España en tres fechas: 9 de junio en Valencia (Auditori Burjassot), 10 de junio en Madrid (Sala Riviera) y 11 de junio en Barcelona (Sala Barts).

Muy pronto se anunciarán nuevas fechas adicionales, que incluirán a Estados Unidos. La banda que acompañará a Satriani en la gira 2020 incluye al famoso batería Kenny Aronoff (John Fogerty), el bajista Bryan Beller (Aristocrats) y el teclista Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).