Juan Becú debuta en Europa con “Espesura”, proyecto coordinado por Carminne Dodero

Inauguración de "Espesura" - CEDIDA

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La galerista Carminne Dodero ha impulsado en Madrid la exposición “Espesura”, la primera muestra individual en Europa del artista argentino, Juan Becú. Un proyecto que marca un paso importante en su proyección internacional. La muestra reúne nueve pinturas, seis dibujos y dos videos. Plantea un recorrido por el universo creativo del artista, en el que conviven distintos lenguajes y disciplinas.

Becú ha subrayado la importancia de presentar su obra en Europa y, especialmente en Madrid. “Es un desafío y me da mucha intriga ver cómo lo recibe la gente”, ha señalado, destacando además que percibe en la capital española una escena artística cada vez más fuerte.

El título de “Espesura” hace referencia tanto a la materialidad de sus obras como a su proceso creativo. “Tiene que ver con una pintura muy ligada al caos, al conflicto, a la insistencia y a la búsqueda de una imagen experimental”, ha afirmado.

En cuanto a sus influencias, el artista mantiene un diálogo continuo con la historia de la pintura, aunque desde una perspectiva abierta. “Trabajo por series y no tengo una línea fija. Me interesa lo que me pide la tela en cada momento”, ha indicado, situando esta serie es un “expresionismo metafísico” en el que conviven figuración y abstracción.

Asimismo, Becú apuesta por una relación activa con el espectador. “Me interesa que cada persona tenga su propia experiencia”, ha señalado. Defendiendo una obra que no ofrece interpretaciones cerradas, dejando al espectador verlo desde su propia perspectiva.

Las raíces argentinas también están presentes en su producción, “me considero un pintor muy argentino” ha afirmado, destacando la importancia de trasladar esa identidad al trabajo artístico .

La exposición incorpora, además, dos piezas audiovisuales con un tono satírico que reflexionan sobre el consumo del arte contemporáneo y los procesos de legitimación dentro del sector, ampliando el discurso de sus pinturas. “Pueden llegar a quedar como raros, no pretendo tener una coherencia absoluta en todo lo que hago, y no me importan las contradicciones”, declaró el argentino sobre las dos obras visuales.

Finalmente, ha señalado que su objetivo es generar una conexión con el público. “Con que alguien se detenga un segundo frente a un cuadro y le pase algo, ya es suficiente”, ha concluido.