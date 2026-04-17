Juan Magán reúne a Nacho, Henry Méndez y Danny Romero en el Electrolatino Festival 2026

Electrolatino Festival 2026 - CEDIDA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Electrolatino Festival 2026, liderado por el productor y artista español Juan Magán, llegará el próximo 18 de abril de 2026 a partir de las 18h00, al Movistar Arena con un elenco internacional de artistas consolidados en el género y voces emergentes de la música latina urbana.

Entre los artistas confirmados destacan el venezolano Nacho, junto a Henry Méndez, Danny Romero, Mar Lucas, Marc Magán, Víctor Magán, Anthony y Yeigo, además de otros invitados que la organización anunciará próximamente.

El evento celebrará el sonido electro-latino, una fusión de música electrónica, pop latino y ritmos urbanos que ha tenido en Juan Magán a uno de sus principales impulsores y exponentes a nivel internacional, consolidándolo como uno de los productores y compositores más influyentes del género.

Recientemente, Juan Magán recibió el Premio Influencia Hispana 2025, un reconocimiento a su impacto como promotor musical de la música en español y como impulsor de nuevos talentos iberoamericanos dentro del panorama urbano y latino.

El Electrolatino Festival ha elegido a Madrid como capital iberoamericana de la cultura y de la música, para que sea el punto de partida de una cadena de conciertos que recorrerán diversas ciudades españolas en este 2026, posicionando al festival como una cita imperdible de la música latina global.