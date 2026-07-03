Juan Palau arrasa con “Bombonera” y se convierte en el nuevo fenómeno viral en España

Juan Palau - CEDIDA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan Palau vive uno de los momentos más especiales de su carrera musical gracias al éxito de “Bombonera”, un sencillo que ha logrado hacerse un hueco entre las canciones virales en España y que ha impulsado aún más su proyección internacional. El cantante y actor colombiano reconoce que la acogida del tema ha superado todas sus expectativas y atribuye buena parte de su éxito a la energía positiva que transmite.

“España es un país que amo, musical y culturalmente muy rico, y ver mi canción entre las más virales aquí fue una alegría demasiado grande”, asegura el cantante, quien confiesa que nunca llegó a imaginar qué “Bombonera” alcanzaría semejante repercusión. “Uno siempre sueña lo más grande con la música, pero cuando hicimos la canción simplemente la disfrutamos muchísimo”, recuerda.

El origen del tema musical se remonta tres años atrás. Palau explica que, tras terminar la composición junto a su equipo, la sensación fue tan positiva que decidieron celebrarlo incluso antes de saber el recorrido que tendría. “La canción nos generó tanta felicidad que ese mismo día nos fuimos de fiesta. Sentíamos que había hecho algo muy especial”, afirma.

Sin embargo el lanzamiento no llegó inmediatamente. El artista y su equipo optaron por esperar porque consideraban que todavía no era el momento adecuado. “Sentimos que la canción no había encontrado su espacio. Cuando surgió la oportunidad de incluirla en “La Reina del Flow” supimos que era el momento”. El impulso definitivo del sencillo sucedió al aparecer en la serie colombiana “La Reina del Flow”, donde el cantante interpreta el personaje de “Drama Key”.

La presencia del sencillo en la popular serie fue, según reconoce, un importante impulso para darlo a conocer entre nuevos públicos. No obstante, Palau cree que además de este gran impulso, la canción ha conectado con tantos oyentes gracias a su esencia. “La vibra de “Bombonera” no miente. Es una canción muy alegre, muy positiva, con mucha aura”, relata.

Ese carácter optimista representa además una evolución dentro de su trayectoria musical. Acostumbrado a lanzar canciones con un sonido más ligado al reggaeton clásico, en esta ocasión decidió explorar una faceta mucho más luminosa. “Mi música siempre había sido más perreo, más reguetón, más oscura. Con “Bombonera” quisimos buscar algo mucho más alegre, más acorde a mi forma de ser” explica. Aunque reconoce que el reggaetón sigue siendo el género que más disfruta, considera que este sencillo refleja mejor su personalidad.

El éxito de “Bombonera” también ha reforzado el vínculo del colombiano con el público español, al que define como un puente natural entre Europa y Latinoamérica. “Siento que España tiene esa mezcla entre la elegancia europea y el sabor latino. Es un lugar donde ambas culturas conectan muy bien”, señala, convencido de que el mercado español puede convertirse en una puerta de entrada para muchos artistas latinoamericanos.

De cara al futuro próximo, Juan Palau asegura que su objetivo es mantener el ritmo de trabajo y seguir ampliando su catálogo músical, entre ellos otro de sus nuevos sencillos “Ula Hu”. Asimismo confirma que prevé publicar un EP en los próximos meses. “Vienen nuevas canciones, un EP y mucha música. No paramos, estamos muy activos”, afirma, dejando claro que el éxito de "Bombonera" supone un impulso para continuar desarrollando nuevos proyectos musicales.

Pese al gran momento que atraviesa, el colombiano asegura que no siente la presión de tener que repetir inmediatamente el éxito del sencillo. Al contrario, prefiere disfrutar de esta etapa mientras continúa trabajando en nuevos proyectos musicales. “Esto es lo que soñé desde niño. Estar recorriendo el mundo con mi música, con mi arte. Actuando, cantando, conociendo distintas culturas, lugares, lo que estoy haciendo ahorita.” concluye Palau.