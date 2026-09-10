Juan Valdez apuesta por el talento colombiano

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

Juan Valdez incorpora en sus 11 café-shops en España productos tradicionales de panadería colombiana elaborados por Josepan, empresa fundada en Madrid hace 25 años.

La alianza fortalece la experiencia de marca al reunir dos referentes de la comida colombiana que comparten valores como la calidad, la autenticidad y el orgullo por el origen.

Juan Valdez España ha elegido a Josepan para incorporar a la experiencia de sus tiendas algunos de los productos de panadería más representativos de Colombia. La almojábana, el pandebono, el buñuelo y el tradicional palito de queso estarán disponibles ahora en sus 11 tiendas Juan Valdez, ofreciendo el acompañamiento perfecto para disfrutar del auténtico café premium 100 % colombiano.

Esta alianza va más allá de la incorporación de una nueva oferta gastronómica. Representa el reconocimiento de Juan Valdez a una historia de emprendimiento colombiano construida durante 25 años en España. La compañía ha decidido apostar por Josepan, empresa fundada por el colombiano José Humberto Rodríguez, quien inició su trayectoria con una modesta panadería y que, gracias a la calidad de sus productos, el trabajo constante y la fidelidad a las recetas tradicionales, ha logrado consolidarse como uno de los grandes referentes de la gastronomía colombiana en Madrid.

La incorporación de estas especialidades tradicionales complementa la oferta gastronómica de Juan Valdez en España, que continuará ofreciendo una cuidada selección de productos dulces y salados para responder a las preferencias de sus clientes.

Una apuesta por quienes llevan Colombia consigo

Como marca que representa a más de 550.000 familias caficultoras colombianas, Juan Valdez entiende que promover el país también significa respaldar a quienes, desde diferentes lugares del mundo, han sabido llevar su identidad, tradición y calidad más allá de las fronteras.

En ese sentido, la elección de Josepan responde a una visión compartida basada en la autenticidad, el origen y la excelencia. La incorporación de la panadería tradicional colombiana amplía la experiencia de quienes visitan las tiendas Juan Valdez en España, acercando un pedazo de Colombia tanto a la comunidad colombiana como al público español e internacional.

El mejor maridaje: café premium 100% colombiano y tradición panadera En Colombia, el café siempre ha encontrado su mejor compañero en la panadería tradicional. El pandebono, la almojábana, el buñuelo o los palitos de queso forman parte de una tradición cotidiana que acompaña desayunos, meriendas y encuentros alrededor de una taza de café.

Hoy, esa tradición llega a las tiendas Juan Valdez en España para ofrecer una experiencia más auténtica y cercana a los sabores de Colombia. El mejor café colombiano encuentra así el maridaje perfecto en los productos elaborados por Josepan, uniendo dos historias de origen que comparten los mismos valores: calidad, tradición, autenticidad y orgullo por Colombia.

Con esta colaboración, Juan Valdez reafirma su compromiso de seguir difundiendo la cultura colombiana a través de su gastronomía, al tiempo que reconoce el valor de empresarios colombianos que, con esfuerzo y visión, han construido historias de éxito fuera de su país sin renunciar nunca a sus raíces.