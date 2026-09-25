Juan Valdez se suma al fenómeno Shakira en Madrid

Cartel Juan Valdez - Cedida

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS)

Madrid se vive al ritmo de Shakira y, hasta el próximo 12 de octubre, también tendrá un sabor colombiano muy reconocido: Juan Valdez, la marca de café premium 100% colombiano, será el café oficial de Macondo Park, el espacio creado en la capital española alrededor de la experiencia de la artista colombiana.

En un momento en el que la llegada de Shakira ha convertido Madrid en punto de encuentro para cientos de miles de personas, Juan Valdez se suma a esta celebración de Colombia en la ciudad, llevando hasta Macondo Park una experiencia que va mucho más allá de una taza de café.

Durante estos días, quienes visiten el espacio podrán descubrir y disfrutar de los clásicos de Juan Valdez, desde un espresso, café americano, cortado, latte o capuchino, hasta algunas de sus propuestas más refrescantes, perfectas para disfrutar en Madrid durante estas semanas de otoño, como los Nevados en las variedades de café, arequipe y chocolate y el café latte frío.

Un pequeño viaje a Colombia sin salir de Madrid

La experiencia se completa con una selección de panadería y repostería tradicional colombiana: pandebonos, almojábanas, buñuelos y palitos de queso, además de opciones dulces y saladas para acompañar el café.

Y para quienes quieran llevarse un pedacito de Colombia a casa, el espacio contará también con café Juan Valdez empacado en diferentes variedades, así como una selección de merchandising de la marca.. La propuesta busca convertir la visita a Macondo Park en un encuentro con los sabores, la cultura y las tradiciones colombianas, mientras pone en valor el trabajo de las familias caficultoras colombianas que hacen posible cada taza.

“Estamos muy felices de formar parte de este gran momento colombiano que está viviendo Madrid. Shakira ha conseguido que Colombia vuelva a estar en el centro de todas las miradas y para Juan Valdez es muy especial poder acompañar esta celebración llevando nuestro café y algunos de los sabores más auténticos de Colombia todos los que pasen por Macondo Park”, señala Virginia Donado, Directora General de Juan Valdez España.

El sabor de Colombia, en el corazón del fenómeno

Con esta colaboración, la marca refuerza su presencia en Madrid, una ciudad estratégica para continuar acercando el café premium 100% colombiano a nuevos consumidores.

Hasta el 12 de octubre, quienes visiten Macondo Park podrán conocer parte de esta propuesta a través de su café, su gastronomía y los productos que hacen parte de la experiencia, en un espacio que reúne a visitantes locales y turistas alrededor del fenómeno que ha llevado a Shakira nuevamente a la capital española.

Una oportunidad para Juan Valdez de compartir el origen, los sabores y la tradición cafetera colombiana con nuevos públicos, en una de las ciudades más internacionales de Europa.