Juego de tronos: George R.R. Martin comparte una foto de su cameo inédito en la primera temporada

MADRID, 30 Mar.

George R. R. Martin está aprovechando la cuarentena para hacer muy felices a sus fans. Tras explicar que está dedicando el aislamiento a completar la novela de Vientos de Invierno, el autor ahora ha explicado de dónde surgió la idea para el crossover entre Westworld y Juego de tronos. Además, ha compartido una foto en la que aparece con la vestimenta que utilizó para su cameo secreto en Poniente, ¡y es genial!

A través de su blog, Martin explicó que, aunque los showrunners de Westworld Jonathan Nolan y Lisa Lay le acreditaron a él la idea del cameo de Drogon en la serie, esto sólo es verdad a medias. "No tenía ni idea de que ese momento llegaría hasta que lo vi en HBO", explica el escritor. "Pero durante la 1ª temporada de Westworld le sugería a Jonathan que, igual que la película original de Westworld presentaba un parque medieval, la serie podría fácilmente tener un parque de Poniente".

Martin también agregó que, si hubiese estado en Los Ángeles durante la grabación del episodio no le hubiera importado participar con un cameo, como ya ha hecho en otras producciones como Z Nation o Sharknado 3. De hecho, el autor tenía un cameo en el episodio piloto de Juego de tronos, que finalmente quedó fuera del metraje ya que el capítulo fue filmado casi por completo con nuevos actores.

I got a message from my friend Jonah Nolan last week. Jonah is one of the creators and showrunners of HBO's WESTWORLD, along with his wife Lisa Joy, and he told me to be sure to catch Sunday's episode, there might be something that would amuse me....https://t.co/lNl0dN22wG pic.twitter.com/SqU2e7StyY