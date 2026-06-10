Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico, Julian Barnes, en una imagen de archivo del 12 de mayo de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. La candidatura de Barnes fue propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo.

Julian Patrick Barnes (Leicester, Reino Unido, 19 de enero de 1946) estudió Lenguas Modernas en el Magdalen College de Oxford. Posteriormente trabajó durante tres años como lexicógrafo para el diccionario Oxford y desarrolló su carrera como crítico literario y de televisión, además de redactor en el New Statesman y en el Sunday Times. Ha sido también columnista de The Observer y de The New Yorker.

Considerado una de las figuras más destacadas de la narrativa inglesa contemporánea, Barnes debutó con 'Metroland' (1980) ('Metrolandia', 1989), obra por la que obtuvo el Premio Somerset Maugham en 1981. Dos años más tarde publicó 'Before She Met Me' (1982) ('Antes de conocernos', 2006).

En 1984 fue finalista del Premio Booker con 'Flaubert's Parrot' ('El loro de Flaubert0, 1986), novela que obtuvo el Premio Geoffrey Faber Memorial y el Premio Médicis. Volvió a ser finalista en 1998 con 'England, England' ('Inglaterra, Inglaterra', 1999) y en 2005 con 'Arthur & George' (2005). En 1986 publicó 'Staring at the Sun' ('Mirando al sol', 1987) y en 1989 'A History of the World in 10º Chapters' ('Una historia del mundo en 10 capítulos y medio', 1990).

A estas obras se suman 0Talking It Over0 (1991) y su continuación 'Love, etc.' (2000) ('Hablando del asunto', 1993; 'Amor, etcétera', 2001), así como 'The Porcupine' (1992) ('El puercoespín', 1994). En 2011 obtuvo el Premio Booker por 'The Sense of an Ending' ('El sentido de un final', 2012).

Entre sus trabajos más recientes figuran 'The Noise of Time' (2016) ('El ruido del tiempo', 2016), 'The Only Story' (2018) ('La única historia', 2019) y 'Elizabeth Finch' (2022) ('Elizabeth Finch', 2023).

Barnes ha cultivado también la novela policíaca bajo el seudónimo de Dan Kavanagh, con títulos como 'Duffy' (1980) ('Duffy', 2016), 'Fiddle City' (1981), 'Putting the Boot In' (1985) ('Con las botas puestas', 1993) y 'Going to the Dogs' (1987).

Asimismo, es autor de libros de relatos como 'Cross Channel' (1996) ('Al otro lado del Canal', 1997), 'The Lemon Table' (2004) ('La mesa limón', 2007) y 'Pulse' (2011) ('Pulso', 2017).

En el ámbito del ensayo ha publicado 'Letters from London' (1995), 'Something to Declare' (2002), 'Through the Window' (2012), 'Keeping an Eye Open: Essays on Art' (2015) ('Con los ojos bien abiertos: ensayos sobre arte', 2018), 'The Pedant in the Kitchen' (2003) ('El perfeccionista en la cocina', 2006) y 'Changing My Mind' ('Mis cambios de opinión', 2025).

Entre sus obras memorialísticas destacan 'Nothing to be Frightened Of' (2008) ('Nada que temer', 2010), 'Levels of Life' (2013) ('Niveles de vida', 2014) y 'Departure(s)' (2026) ('Despedidas', 2026), con la que ha anunciado su despedida de la literatura. Es autor también de la biografía 'The Man in the Red Coat' (2019) ('El hombre de la bata roja', 2021).

Comprometido con los derechos humanos, colabora con organizaciones como Freedom from Torture y Dignity in Dying. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Jerusalén (2021), el E. M. Forster de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (1986), el Premio Femina étranger por 'Hablando del asunto' (1992), el Premio Estatal de Austria de Literatura Europea (2004) y el Premio David Cohen (2011). Es, además, Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 2004.

En esta edición concurrían al galardón de las Letras un total de 37 candidaturas de 24 nacionalidades. Este ha sido el séptimo de los ocho Premios Princesa de Asturias convocados en su cuadragésima sexta edición.