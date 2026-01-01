Julio Cuesta, comisario del centenario de la Expo: "En 2026 salimos de Sevilla, damos el salto internacional"

Pabellón en Sevilla resultado de la Exposición Iberoamericana de 1929 - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

El comisario de la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, Julio Cuesta, ha enmarcado que plantea el 2026 como un año en el que la cita "saltará fuera de Sevilla", una vez "consolidado" el trabajo interno realizado en 2025.

Además, Cuesta ha anunciado el llamamiento a la participación internacional, con la convocatoria en este año que recién empieza de la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición de 1929, a los que se les trasladará el proyecto del centenario y se les invitará a implicarse.

"Estoy obsesionado con que trabajemos primero el escenario interno para, a partir de ahí, dar el salto fuera de Sevilla. En 2026 vamos a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, para contarles el proyecto e invitarles a implicarse en la conmemoración", ha enmarcado Cuesta en una entrevista concedida a Europa Press.

Tras cumplirse recientemente el primer aniversario de su nombramiento, Cuesta ha realizado un balance de este primer año de mandato, que ha tildado de "muy positivo, con prácticamente todos los objetivos cumplidos", misma vez que ha avanzado algunos de los principales objetivos previstos para el próximo año, momento en el que pretende "abrir" la conmemoración al "ámbito internacional".

EL 2025: UN AÑO DE "OBJETIVOS CUMPLIDOS"

Para Cuesta, 2025 ha sido un año en el que "se ha cumplido casi al cien por cien de los objetivos, con alguna pequeña descoordinación en el calendario". "Por ejemplo, teníamos previsto tener lista la página web este mes, y aunque no será así exactamente, estará operativa a más tardar en la primera semana de enero", ha dictado.

En cuanto al Plan Estratégico diseñado para el 2025, el comisario ha explicado que "se ha cumplido prácticamente en su totalidad". "La primera tarea fue la elaboración, aprobación y presentación del plan estratégico, que se realizó en marzo de este año, y a la que dediqué la mayor parte de mi esfuerzo", ha añadido.

Además, Cuesta ha subrayado como punto a destacar durante el transcurso del año la creación de un calendario de efemérides, fruto de un análisis de la Expo de 1929 que le permitió entender que "el 29 era la guinda de un pastel glorioso de Sevilla en el primer tercio del siglo XX, con toda la arquitectura, el urbanismo, la actividad empresarial y la pintura sevillana más representativa de la época. Por eso decidimos elaborar un calendario de efemérides que, ya desde 2026, empezará a dar sus primeros frutos".

Asimismo, una tarea que se ha comenzado a desarrollar este año y que, sin duda, macará una de las guías a seguir en 2026, será la "emotividad, el sentimiento de adhesión a la ciudad" a través del centenario. Para ello, ha trabajado en adquirir el "mayor número de apoyo institucional".

"Puedo decir que tenemos aproximadamente unos cincuenta convenios que se van a firmar. De ellos, 15 o 16 ya han pasado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y se comenzarán a rubricar a partir de enero. Esto es muy importante, porque significa que ninguna institución de la ciudad quedará al margen, y todas podrán participar activamente en la conmemoración", ha incidido.

DIGITALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: OBJETIVOS DE 2026

De forma paralela y en el marco de actividades que pretenden impulsar el centenario, el responsable ha destacado la elaboración de un archivo digitalizado de la Exposición Iberoamericana de 1929, que hasta ahora no existía y que aspira a reunir toda la documentación disponible.

De igual forma, y de forma complementaria con las actividades que hasta ahora ha desarrollado con instituciones locales y provinciales, Cuesta ha querido expresar su deseo de dar continuidad a este ámbito a través de una clara vocación de apertura exterior. "En 2026 vamos a saltar fuera de Sevilla", ha relatado, afirmando que se prevén actuaciones en Barcelona y en las capitales de las provincias limítrofes, además de una estrategia a nivel provincial.

En este plano cobran especial importancia los países iberoamericanos, con los que Cuesta ha confesado querer intensificar la relación de cara a 2026. "Estoy obsesionado con que en 2025 y 2026 trabajemos primero el escenario interno y, a partir de ahí, dar el salto fuera de Sevilla", ha señalado, avanzando que "este año vamos a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, para contarles el proyecto y trazar con ellos su implicación en la conmemoración".

Al hilo, Cuesta ha recordado que en la Exposición participaron 19 países, muchos de los cuales conservan aún sus pabellones, que "de alguna manera se convierten en símbolos de su participación en 2029". Asimismo, ha señalado la necesidad de ampliar el foco a otros países que no contaron con pabellón propio en su momento: "Portugal y Brasil participaron magníficamente, pero otros, como Angola, no tuvieron pabellón, y también habrá que incorporarlos". Todo ello, ha añadido, con el respaldo institucional, ya que "he tenido toda la colaboración, la disposición y el respeto tanto del Ayuntamiento como de la Cámara de Comercio, y el plan estratégico se está cumpliendo sin el más mínimo reproche".

No obstante, de vuelta a las raíces, Cuesta considera relevante reseñar la implicación del ámbito vecinal, especialmente en los barrios que surgieron en torno a la Exposición del 29. "Con ellos también vamos a firmar acuerdos de colaboración, de manera que nos digan qué se puede hacer y podamos poner en valor que esos barrios son producto de aquella época", ha concluido.