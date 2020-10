Jurassic World: Dominion retrasa su estreno hasta 2022

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Jurassic World: Dominion se suma a la lista de cintas cuyos estreno ha sido pospuesto ante la incierta evolución de la pandemia de coronavirus. Estaba previsto que la película llegase a los cines el 11 de junio de 2021. Sin embargo, ahora los fans tendrán que esperar un año más para reencontrarse con la saga jurásica.

La cuenta oficial de la película en Twitter anunció la nueva fecha de estreno: 10 de junio de 2022. La sexta entrega de la franquicia Jurassic Park pudo grabarse durante cuatro semanas antes de que tuviera que posponer la filmación debido a la pandemia de coronavirus.

El rodaje se reanudó en julio, y Universal invirtió un elevado presupuesto en pruebas de detección de COVID-19 y otros procedimientos para mantener la seguridad del elenco y el equipo.

Tras conocerse la noticia, el director Colin Trevorrow dio explicaciones a través de Twitter. "Durante los últimos tres meses he trabajado con un elenco y un equipo extraordinarios en una película que estamos ansiosos por compartir con el mundo. Aunque tendremos que esperar un poco más, todo valdrá la pena. Mantengámonos sanos y cuidémonos los unos a los otros hasta entonces", publicó.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR