Karol G denuncia que la han amenazado con quitarle la visa si criticaba al ICE en el Coachella - CONTACTO

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Karol G ha denunciado que le han advertido de que no se pronuncie públicamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La artista colombiana, una de las grandes figuras del próximo Coachella, ha revelado que posicionarse podría acarrearle problemas con su visado, además de exponer el dilema entre protegerse y utilizar su visibilidad para defender a su comunidad.

"Hay gente que me dice: 'Es mejor que no... porque, si dices eso, quizá al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te vamos a retirar el visado'. Te conviertes en un blanco, porque hay quienes quieren demostrar su poder", revela la cantante de 'Tusa 'y 'Si antes te hubiera conocido' en una entrevista con Playboy.

En esa conversación, Karol G desvela que le han recomendado evitar expresiones como "ICE OUT" (ICE FUERA), una consigna que ganó todavía más repercusión después de que Bad Bunny la pronunciara en los Grammy. Justin Bieber, Olivia Dean y otros artistas también se sumaron a esa protesta con gestos de apoyo a la comunidad inmigrante, entre ellos pines con ese mensaje.

La ganadora de un Grammy reconoce que no le resulta sencillo decidir hasta dónde pronunciarse, aunque sostiene que, cuando lo haga, intentará que tenga un impacto real. "No quiero limitarme a decir 'ICE fuera' y que no salga nada de ahí, iré un poco más allá de eso. Quiero representar a mi comunidad, como ser humano, quiero que eso signifique más", indica.

"No estoy diciendo que no vaya a hacerlo, lo que digo es que, cuando lo haga, lo haré con el alma. Pero quiero sentarme y entender, en mi cabeza, qué implica realmente", señala Karol G, que subraya que "estoy dispuesta a decirlo". "Si te soy sincera, es algo que sobrepasa el límite de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero, a fin de cuentas, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?", se pregunta.

KAROL G, CABEZA DE CARTEL DEL COACHELLA

Karol G explica que es plenamente consciente de la dimensión del escaparate que tendrá en Coachella 2026, donde pondrá el broche a las jornadas dominicales del festival, así como de la responsabilidad que implica ocupar una posición de ese alcance. "Tengo un escenario enorme. Por eso quiero esperar y, si alguna vez alguien me hiciera algo, mantenerme firme en ese escenario por mi comunidad", defiende la artista, que considera que "quizá por eso tenga que ser más cuidadosa, esperar mi momento y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más".

Las declaraciones llegan en un momento especialmente relevante en su carrera, pues la artista es uno de los grandes nombres de Coachella 2026, que se celebra en California los fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19. Además, Karol G se convertirá en la primera artista latina en encabezar el festival, un hito que refuerza aún más el alcance de su presencia en el certamen.