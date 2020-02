Kevin Parker (Tame Impala) afirma que Alex Turner (Arctic Monkeys) juega "en otra liga como compositor"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Tame Impala, Kevin Parker, ha hablado sobre la admiración que siente hacia su colega el líder de Arctic Monkeys, Alex Turner, de quien afirma que juega "en otra liga" a la suya "como compositor".

A su paso por el programa de Matt Wilkinson en la emisora Beats 1, Parker hizo un repaso a algunas de sus canciones preferidas, entre las que escogió de Led Zeppelin, Daft Punk o Kanye West.

Y piropeó de paso la capacidad compositiva de Turner a la hora de escribir canciones: "Juega en otra liga a la mía como compositor. Absolutamente. Aunque él no puede tocar la batería tan bien como yo.

Además, reveló que es posible que ambos trabajen juntos ahora que viven en la misma calle uno frente al otro. "El otro día estuve en su piscina, pero él no estaba allí en ese momento. No salté su valla... Sí, salté la valla. No, no lo hice".

Parker está actualmente promocionante el reciente nuevo disco de Tame Impala, 'The slow rush', publicado hace dos semanas y con el que puso fin a cinco años de silencio discográfico.