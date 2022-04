Lady Gaga firma el tema principal de Top Gun: Maverick

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

El 27 de mayo llegará a los cines españoles Top Gun: Maverick, secuela de la icónica cinta de 1986. El filme, dirigido por Joseph Kosinski y protagonizado por Tom Cruise, también contará con la participación de Lady Gaga como autora del tema principal.

El usuario de Twitter @RalphDApel aseguró que el nombre de la cantante aparecía en un póster colocado en una sala de cine. "Acabo de ver el cartel de Top Gun: Maverick y dice que la música es de Harold Faltermeyer, Lady Gaga y Hans Zimmer", explicó. Para demostrarlo, el internauta grabó un vídeo y tomó una foto del cartel.

La artista aparece en los créditos oficiales como autora, pero los rumores apuntan a que también interpretará la canción. Varios medios señalan que Lady Gaga ha registrado ya el tema, que se titularía Hold My Hand.

