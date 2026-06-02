Lanzan concurso para buscar canción por el primer año del pontificado del Papa León XIV

LIMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esta iniciativa es organizada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en colaboración con la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima.

León de la esperanza”, es el nombre del concurso nacional de musicalización en honor al lpapa León XIV. Esta iniciativa es impulsada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en colaboración con la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima. Es la primera vez que ambas instancias eclesiásticas de dicho país se han unido con el referido medio de comunicación pública para organizar este concurso que resaltará el trabajo pastoral, el legado humanístico y espiritual del Santo Padre.

Asimismo, se reconocerá el profundo vínculo que ha mantenido León XIV con el pueblo peruano y con comunidades de América Latina.

Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, subrayó que el Sumo Pontífice ha trabajado más de 40 años en el Perú, en la provincia de Chiclayo (ciudad al norte de ese país). “Preparemos una canción, un himno, que nos pueda unir a todos y presentarlo como país, como una sola familia", señaló en declaraciones para TVPerú Noticias, la televisora estatal.

Por su parte, la jefa del IRTP, Cinthia Ramírez, dijo que el Perú desea expresar, mediante el arte musical, su reconocimiento a la labor pastoral y al mensaje de esperanza que el papa León XIV comparte con el mundo. “Este concurso es una oportunidad para que el talento nacional contribuya a construir un legado cultural y espiritual que trascienda fronteras", sostuvo.

Sobre el concurso

La inscripción para el concurso nacional “León de la esperanza” es gratuita y estará abierta hasta el 15 de junio de 2026. El registro puede realizarse de manera virtual ingresando al link https://digital.tvperu.gob.pe/ leon-de-la-esperanza

La convocatoria está dirigida a músicos, estudiantes, comunidades religiosas y público en general. La producción ganadora recibirá como premios un reconocimiento oficial al autor o autores, la grabación de un videoclip y la designación del tema como canción oficial del IRTP en el especial que se emitirá en honor del santo padre.

Entre los requisitos establecidos se encuentra que la grabación debe ser original e inédita, tener una duración de 2 a 3 minutos y contar con una letra escrita en español, aunque también podrá incluir lenguas originarias. El género musical es libre.