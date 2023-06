Latinoamérica.- 'La Celestina', la ópera de 'Lazarillo', flamenco y tango, en los escenarios de la Comunidad este fin de semana

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid estará protagonizada un fin de semana más por la 22ª edición del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá, que ofrecerá 'La Celestina' y la ópera de 'Lazarillo', a lo que suman otras propuestas de flamenco, tango y circo en diferentes escenarios.

Clásicos Alcalá es una cita que festeja el Siglo de Oro español en diferentes espacios escénicos y monumentales, con más de 50 actividades, entre representaciones, jornadas académicas, mesas redondas, presentaciones de libros, conciertos y exposiciones, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Tras el éxito de la primera semana, tres grandes de la interpretación pasarán por Clásicos en Alcalá: Anabel Alonso, Natalia Millán y Lluís Homar.

Alonso protagoniza uno de los platos fuertes de esta edición, 'La Celestina' de Fernando de Rojas, en versión de Eduardo Galán y dirección de Antonio C. Guijosa, que se podrá ver en el Teatro Salón Cervantes el domingo 18 de junio.

Natalia Millán interpretará 'Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía)', junto a María Besant.

Por su parte, Lluís Homar, al mando de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ejerce de actor y director en 'La discreta enamorada', una comedia de enredos de Lope de Vega fechada en 1606, en la que el autor convierte Madrid en una ciudad heterogénea donde todo es posible.

Este montaje, que se podrá ver en el Teatro Salón Cervantes el sábado 17 de junio, supone la presentación de la nueva promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

La compañía madrileña Teatro Xtremo, un referente de la creación escénica contemporánea, presenta 'Lazarillo', el segundo estreno absoluto operístico que llega a esta edición (tras 'La vida es sueño' de la primera semana), que se podrá ver el viernes 16 de junio en el Corral de Comedias de Alcalá, con partitura del Premio Nacional de Música David del Puerto, y la dirección musical de Lara Diloy.

El sábado 17 de junio, en el Auditorio Paco de Lucía, se representará el concierto 'El musical en el barroco', a cargo de la Asociación Cultural Banda Sinfónica Complutense, dirigida por Francisco José Tasa.

Se trata de un concierto de zarzuela de distintas épocas que muestra la transformación del género a lo largo del tiempo, junto a la evolución de los diferentes elementos estéticos y estilísticos.

Bajo el sello Creación Alcalá, que potencia el tejido artístico en la ciudad, se podrán ver dos comedias de Cervantes. Una de ellas es 'El coloquio de los perros', una producción de LaCubería, con versión y dirección de Sonia Rubio, que llegará el 16 de junio al Auditorio Centro Cultural Gilitos.

La otra es 'El curioso impertinente', de la compañía Teatro Independiente Alcalaíno (TIA). Bajo la dirección de Luis Alonso Prieto, se representará en dos pases gratuitos al aire libre, en las Ruinas de Santa María, el sábado 17 de junio.

Además, Creación Alcalá contará con la representación de 'El amor cuanto más luz', a partir de textos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, con versión y dirección de Rodrigo Puertas, el 18 de junio en el Museo Casa Natal Cervantes.

Para finalizar, la compañía Sol y Tábanos mostrará los días 16 y 17, en el patio de ese mismo escenario, la pieza 'Perdonen los yerros', escrita y dirigida por Juan Carlos Puerta.

Y la compañía Maru-Jasp cerrará la programación con 'Entrepasos', dirigida por Raquel Alonso (18 de junio, Auditorio Centro Cultural Gilitos).

CIRCO CON LA MUESTRA TEATRALIA CIRCUS

A su vez, la Comunidad de Madrid ofrece circo familiar con la muestra Teatralia Circus, que contará con cuatro espectáculos de humor, clown o acrobacias y que se desarrollará hasta 23 de julio en Teatros del Canal.

El ciclo reúne todos los ingredientes para concitar por igual a niños y adultos en torno a esta disciplina escénica: humor, destreza, disciplina, precisión y belleza.

Abrirá su programación con la Compañía Leandre Clown y su espectáculo 'N'imPORTE quoi' (16 y 17 de junio), protagonizado por Leandre Ribera, un clown que lleva más de 30 años girando por el mundo con su humor, inspirado en el cine mudo, el mimo, el gesto y el absurdo.

Con su poesía y su especial lirismo, Ribera hace brotar la sonrisa del público con una obra ganadora del premio al mejor espectáculo de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) 2023.

Dentro de ese mismo recinto escénico, se desarrolla también hasta el próximo 25 de junio Canal Street, un programa dedicado al hiphop y las danzas urbanas, con tres espectáculos de los franceses Abderzak Houmi y la Compagnie X'Press; The Ruggeds, procedentes de Países Bajos, y el francés Kiddy Smile, además de una competición internacional de breaking.

Canal Street comenzará con 'Between Us', la propuesta que The Ruggeds, el 16 y 17 de junio. Su innovador estilo de baile les ha llevado a colaborar con artistas como Madonna, Rita Ora y Justin Bieber y les ha valido el reconocimiento mundial en numerosas batallas y campeonatos internacionales de breaking, entre ellos el título mundial en el Campeonato Bboy del Reino Unido en 2014.

Por su parte, la Sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía acogerá, hasta el próximo 9 de julio, la obra 'Cielos', del escritor libanés-canadiense Wajdi Mouawad, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, y que cierra la tetralogía 'La sangre de las promesas', iniciada por 'Incendios', cuya versión en castellano se estrenó en La Abadía, y seguida por 'Litoral y Bosques', todas ellas con un punto en común: la tragedia que arrastra la humanidad.

El Centro Cultural Pilar Miró ofrecerá el concierto (sábado 17 de junio) 'Entre orillas', que une la magia del flamenco y el tango.

Ese mismo día, el Centro Cultural Paco Rabal tendrá sobre sus tablas 'Todos quieren ser los Monguers', de la Compañía Al Tran Tran y bajo la dirección de Ignacio López.

Para finalizar, y con motivo del 350 aniversario del nacimiento del compositor Antonio Literes, la agrupación Concerto 1700 presenta, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el recital basado en 'Acis y Galatea' (1709), de Antonio Literes (1673-1747), con libreto de José de Cañizares (1676- 1750).

En esta zarzuela, Cañizares utiliza el mito clásico de Acis y Galatea para crear una trama donde el motor argumental gira en torno al amor.

SALAS Y MUSEOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid también incluye una oferta expositiva en los museos y salas regionales. En ella destaca la sala El Águila, que invita a conocer el legado del fotógrafo Bernard Plossu (1945, Vietnam), a través de la exposición 'Madrid. Bernard Plossu', que se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 17 de septiembre.

Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en Francia en 1988, está considerado uno de los grandes fotógrafos europeos actuales, gracias a su extenso trabajo paisajístico.

En Móstoles, el CA2M acoge, hasta el 7 de enero de 2024, la exposición 'Archipiélagos de lentejuelas. Colecciones del Museo CA2M y de la Fundación ARCO'. En ella se muestra la diversidad de género en las obras de estas dos instituciones culturales, desde las poéticas de visibilidad LGTBI a las recientes estéticas trans.