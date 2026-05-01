Cineteca dedica mayo al cine documental con una retrospectiva de Frederick Wiseman y ciclos de cine latinoamericano

Ballet de Frederick Wiseman - CINETECA MADRID

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cineteca Madrid centrará su programación de mayo en el cine documental con una retrospectiva dedicada a Frederick Wiseman y varios ciclos temáticos sobre memoria, la revolución siria y el cine latinoamericano, en el marco de la 23ª edición de Documenta Madrid.

Según ha informado este espacio de Matadero Madrid en un comunicado, uno de los ejes centrales de la programación será la retrospectiva dedicada al cineasta Frederick Wiseman, cuya obra, desarrollada a lo largo de más de seis décadas, ha explorado instituciones clave de las democracias occidentales mediante un método basado en la observación directa.

El recorrido permitirá ver títulos como 'Titicut Follies' (5 de mayo), 'Welfare' (7 de mayo), 'High School' (8 de mayo), 'Central Park' (9 de mayo), 'At Berkeley' (10 de mayo), 'Ballet' (14 de mayo), 'The Store' (15 de mayo), 'City Hall' (16 de mayo) y 'El gran menú (Menus-Plaisirs - Les Troisgros)' (17 de mayo).

Además, el ciclo 'Memorias de la revolución siria' ofrecerá, los días 5 y 6 de mayo, una aproximación a este conflicto a través de los documentales '5 Seasons of Revolution' (2023) y 'My Memory Is Full of Ghosts' (2024). Ambas sesiones contarán con la participación de la investigadora Justine Pignato, especializada en cine sirio contemporáneo.

Por su parte, 'Imágenes contra el olvido' rendirá homenaje a la cineasta Concha Barquero, fallecida en 2025. El ciclo incluye trabajos realizados junto a Alejandro Alvarado como 'Pepe el andaluz' (12 de mayo) y 'Caja de resistencia' (13 de mayo).

Asimismo, 'Yo canto a la diferencia', inspirado en un verso de Violeta Parra, reunirá obras de cineastas latinoamericanas, con títulos como 'Bordando la frontera' (22 de mayo), de Ángeles Necoechea, y 'Hoy partido a las tres' (23 de mayo), de Clarisa Navas, además de una sesión de cortometrajes el día 24.

En paralelo, el ciclo sobre los pioneros del cine directo repasará los orígenes de esta corriente con las películas 'A Camera That Goes Anywhere' (19 de mayo) y 'Ricky on Leacock' (20 de mayo), de Jane Weiner.

La programación se completa con 'Reflexiones en torno a la Transición', que incluye la proyección del díptico 'Informe general' (2 y 3 de mayo), de Pere Portabella, junto a 'El futuro' (2 de mayo), de Luis López Carrasco, y 'VidaExtra' (3 de mayo), de Ramiro Ledo.

Todas estas propuestas se desarrollarán en diálogo con Documenta Madrid, que celebrará su 23ª edición del 26 al 31 de mayo bajo el lema 'Tomar el pulso', con una apuesta por la diversidad de miradas y la exploración de nuevas formas de interpretar la realidad contemporánea.