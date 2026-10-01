Presentación de la Región de Murcia Film Commission en Iberseries & Platino Industria - CARM

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes participa esta semana por segunda vez con la Región de Murcia Film Commission en Iberseries & Platino Industria 2026, el mayor evento profesional del audiovisual iberoamericano y punto de encuentro para la creación, producción y distribución de contenidos en Iberoamérica y Europa, donde está presentando su servicio de asesoramiento y seguimiento personalizado de proyectos audiovisuales.

Dentro de la programación del evento, el audiovisual regional ha protagonizado este jueves el encuentro profesional titulado 'Territorio de cine: la expansión estratégica del sector audiovisual de la Región de Murcia' en el que ha intervenido la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, han informado desde el Ejecutivo regional.

La titular de Cultura ha indicado que "hemos pasado de recibir algún rodaje de forma esporádica, antes de poner en marcha la Región de Murcia Film Commission, a estar ya en la agenda de muchos localizadores y productoras. De hecho, cada día recibimos más consultas y proyectos, a los que damos un seguimiento y atención personalizados, dando respuesta a las distintas necesidades que surge".

Este seguimiento va desde ofrecer localizaciones, facilitar permisos junto a las 'film offices' locales, proporcionar contactos con profesionales del sector audiovisual o empresas de servicios auxiliares e información sobre convocatorias de ayudas hasta difundir las convocatorias para 'castings' de actores y extras. 'Somos un destino joven para rodajes, pero un destino suficientemente preparado. Y es así porque arrancamos trabajando mano a mano con nuestros profesionales, que nos trasladan lo que necesita una producción', puntualizó la titular de Cultura.

Asimismo, en el encuentro en Iberseries también se ha abordado el sistema de apoyo al sector audiovisual diseñado junto al propio sector, que va desde las ayudas a cortometrajes de jóvenes talentos hasta las de desarrollo y preproducción, pasando por las de producción o las de comercialización. El conjunto de acciones desplegadas por la Consejería de Cultura, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, también incluye las ayudas para atraer rodajes internacionales.

Junto a la consejera Carmen Ceonsa, en la sesión 'Territorio de cine: la expansión estratégica del sector audiovisual de la Región de Murcia' han participado como ponentes el director general de 7TV Región de Murcia, Antonio Peñarrubia, el presidente de Cinemur, Alejandro Ríos, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual de la Región de Murcia, Antonio Abril.