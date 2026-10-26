No Te Va Gustar celebra sus 30 años de trayectoria en la Sala Auditorio Roig Arena

Concierto de 'No te va a gustar' en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena acogió anoche el concierto de No Te Va Gustar, una de las bandas de rock en español más populares e influyentes de Latinoamérica, que ha recalado en València dentro de la gira de presentación de su último álbum, 'Florece en el caos, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

El grupo uruguayo colgó el cartel de "no hay entradas", con 2.000 asistentes, en una actuación que también sirvió para celebrar sus 30 años de trayectoria sobre los escenarios.

Liderada por Emiliano Brancciari, la formación desplegó durante más de dos horas un repertorio que combinó nuevas composiciones con algunos de los grandes clásicos que han acompañado a varias generaciones de seguidores desde mediados de los años noventa.

La actual formación, integrada por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Guzmán Silveira (bajo), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados), "puso de manifiesto la solidez y madurez de una banda que continúa ampliando horizontes musicales tres décadas después de su nacimiento", han señalado las mismas fuentes.

El concierto arrancó con 'Halcones y payasos', a la que le siguieron canciones como 'No te imaginás', 'A las nueve' o 'Me cuesta creer'. A lo largo de la velada, No Te Va Gustar alternó la energía del rock con momentos de mayor intimidad, dejando espacio para composiciones como 'Cielo de un solo color', 'Si el mar me ve' o 'Ese maldito momento', algunas de las piezas más representativas de un repertorio que ha convertido a la formación uruguaya en uno de los grandes referentes de la música iberoamericana contemporánea.

La banda también presentó en directo varias canciones de 'Florece en el caos', "un trabajo que reafirma la capacidad del grupo para evolucionar sin perder la identidad que ha marcado su trayectoria", han señalado desde el Roig Arena.

La recta final del concierto elevó la intensidad de la noche con canciones como la reconocida 'Chau', 'Tan lejos', 'En llamas' y 'Cero a la izquierda', antes de encarar un último tramo cargado de emoción con 'No hay dolor', 'Con el viento' y 'Fuera de control', que cerraron el concierto.