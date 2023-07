Danza y creación audiovisual se dan la mano en el Taller de Coreo Cinema del Festival de Ibérico de Cine de Badajoz

BADAJOZ, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La danza y la creación audiovisual se dan la mano en el primer taller de Coreo Cinema que se celebra desde este martes, 18 de julio y hasta el viernes en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), en horario de 10,00 a 14,00, en el marco de la 29º edición del Festival Ibérico de Cine de Badajoz.

Se trata de una experiencia formativa organizada conjuntamente entre el Festival Ibérico, el Meiac y la plataforma internacional de cine, danza y nuevos medios Fiver, y de un "laboratorio de creación" en el que participarán 17 personas interesadas por la sinergia entre la danza, el cine, la performance o las artes visuales. Para lograr esta inmersión, se realizarán ejercicios de narrativa, creación sonora, movimiento y experimentación audiovisual.

Así, el taller se divide en dos partes, en la primera de las cuales se trabajará sobre la relación entre danza, música y creación cinematográfica. El grupo analizará el lenguaje audiovisual y la construcción narrativa de diversas obras representativas de este binomio entre la danza y el cine.

La segunda parte se plantea en términos de creación, ya que se espera concebir una obra audiovisual colectiva en la que se exploren las posibilidades de la unión entre cine, trabajo de cuerpo y espacios arquitectónicos, según indica el Festival Ibérico de Cine en nota de prensa.

PROFESORES DEL TALLER

Esta formación será impartida por Samuel Retortillo y Alex Pachón. En el caso de Retortillo, es director artístico y ejecutivo del Festival Fiver, y director artístico de la Bienal de Artes del Cuerpo Imagen y Movimiento de Madrid BAC, entre otros festivales. Tiene una dilatada experiencia como bailarín profesional, y a participado con compañías como la Nacional de Portugal, el Ballet Nacional de Marsella o para la prestigiosa Pina Bausch.

Dirige desde 2017 junto a Alex Pachón el ciclo de formación sobre cuerpo y pantalla #Fiverlabs perteneciente a la plataforma Fiver.

Por su parte, Alex Pachón compagina en la actualidad proyectos de creación, investigación y docencia con trabajos en el campo de los efectos digitales y la animación como artista gráfico y director de arte para cine, artes escénicas y proyectos híbridos. Como creador ha presentado su obra en 45 países y más de 200 festivales.

Dos de los cortometrajes de Alex Pachón, 'Cracks' y 'You will fall again', podrán verse en la vídeo instalación denominada 'Cuerpos Mediados'. Una muestra paralela al taller que permanecerá abierta al público hasta el domingo 23 de julio, también en el Meiac. En ella, también podrán visualizarse dos trabajos formativos ('A galinha ou o ovo?' y 'Corpo Multimidia') realizados de manera colaborativa en los laboratorios de la plataforma Fiver.