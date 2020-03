Latinoamérica.- Un debate sobre la industria del corto y la proyección de 'Parásitos', propuestas para este sábado en Secime

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine Medina del Campo celebra en su segunda jornada, este sábado, las tradicionales 'Conversaciones del Balneario' a las 12.00 horas en el Palacio de Las Salinas con un 'Encuentro iberoamericano en torno a la industria del cortometraje'.

Participarán el director argentino Diego Sabanés, la productora mexicana Lourdes Villagómez, el director del festival de Alcalá de Henares, Luis Mariano González, y el distribuidor Ismael Martín, moderados por la directora, productora y guionista Pilar García Elegido, que será distinguida con el Campo de Azur del festival en reconocimiento a su labor cinematográfica, en un acto que se celebrará en el Auditorio Municipal (20.00 horas).

En el apartado de proyecciones, el ciclo Cosecha Dorada programa Parásitos (sábado, 20.00 horas en el Auditorio Municipal), del coreano Bong Joon-ho, que se ha convertido en el primer filme de habla no inglesa en lograr el Oscar a la Mejor Película, además de las estatuillas al Mejor Director, Película Internacional y Guion Original.

A la cartelera del día se suman otros destacados títulos de distintos apartados de la 33 Secime. En la XIII Muestra de Cine Español podrá verse (Auditorio Municipal, 23.00 horas) 'La trinchera infinita', por la que Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga recibieron el premio a la Mejor Dirección en San Sebastián, además de otros tres reconocimientos en el certamen donostiarra.

La Imagen de la Historia arranca en la jornada de mañana (Auditorio Municipal, 17.00 horas) con el documental 'Honeyland', de Ljubo Stefanov y Tamara Kotevska. Este trabajo de Macedonia del Norte refleja la situación de una apicultora que ve amenazada una forma de vida sostenible y apegada a la tradición, y se alzó con el Premio del Jurado del apartado de no ficción de Sundance, además de la lograr la Espiga Verde en la última edición de la Seminci y estar nominada a los Oscar, a los Premios del Cine Europeo o a los Independent Spirit.

CERTAMEN NACIONAL

Tras las dos primeras sesiones realizadas en la jornada inaugural de la 33 Secime, continúan las proyecciones de los cortometrajes que participan en el 28 Certamen Nacional. Mañana sábado se celebran dos proyecciones más, en los Multicines Coliseo, a las 17.00 y 20.00 horas. En total son 32 los trabajos que compiten por el Roel en esta edición, de los que 27 se estrenan en el festival de Medina.

Además, los 16 trabajos del XVI Certamen Nacional de Videoclips podrán verse en el Bar Logan (20.30 horas), además de en la página web del festival, www.medinafilmfestival.com, donde el público puede votar sus favoritos para decidir su propio premio, que se sumará al del Jurado. Este apartado específico reúne vídeos para canciones de La Casa Azul, La Habitación Roja, Crudo Pimento, Igor Paskual, Ara Malikian, Estopa o El Columpio Asesino, entre otros.

En el bloque de actividades paralelas, el sábado y el domingo se desarrollará la decimoquinta Maratón EIMA Medina Plató de Cine, donde tres equipos encabezados por Ainara López, Cristina Urgel, Yadira Ávalos y Eva Moreno, el primero; Carlos Solis y Juan Carlos Toledo, el segundo; y miembros de In and Out Filmakers, el tercero, tendrán la posibilidad de rodar tres cortometrajes en las calles de Medina que, finalmente, serán proyectados en la pantalla del Auditorio durante la penúltima jornada del Festival (viernes 13, 23.00 horas).

La actividad formativa también encuentra mañana otras propuestas, con los talleres 'Pintando con la luz' y 'Stop-Motion: juguetes', en salón de actos del Centro Cultural Integrado, donde Miguegueldi mostrará a los inscritos las posibilidades creativas con fuentes lumínicas y la creación de movimiento a partir de imágenes estáticas.